Gustavo Santaolalla actuará en el Teatro Colón

En el marco de su gira mundial, el artista argentino festejará en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, los 25 años de "Roncoco" un disco icónico en su carrera.
Con el concierto del pasado 23 de agosto en el Teatro Municipal de Santiago de Chile, Gustavo Santaolalla comenzó la etapa latinoamericana del "Ronroco Tour", la gira mundial con la que el artista argentino festeja el 25° aniversario de su icónico disco. Esta serie de conciertos tendrá su momento cumbre el próximo 21 de septiembre en el escenario del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires.
Figura central de la música contemporánea, el músico argentino es uno de los artistas latinoamericanos más influyentes a nivel global. Su trayectoria abarca más de cinco décadas y ha sido distinguida con algunos de los máximos reconocimientos de la industria como dos premios Oscar a la Mejor Banda Sonora Original por "Secreto en la Montaña" y "Babel", múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y una extensa lista de galardones que consolidan su lugar como referente indiscutido de la música internacional.
Completan esta gira dos conciertos en Colombia (27 de agosto en Medellín, 29 en Bogotá), y una presentación en el Teatro Argentino de La Plata el 12 de septiembre.
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A 25 años de su creación, "Ronroco" regresa como una obra viva, un territorio sonoro que sigue abriendo preguntas, invitando a escuchar de otro modo. Una oportunidad excepcional para volver a ese origen y descubrir, una vez más, todo lo que aún tiene para decir.
Publicado en 1998, esta obra que redefinió el lenguaje musical de Gustavo Santaolalla vuelve a escena en un concierto especial el próximo 21 de septiembre en el Teatro Colón, proponiendo una escucha renovada de un material que, con el paso del tiempo, no ha hecho más que expandir su significado.
El álbum -nombrado a partir del instrumento andino que Santaolalla adopta como eje expresivo- despliega una estética despojada, íntima y profundamente evocadora. Lejos de los grandes arreglos, cada pieza parece respirar en un tiempo propio, suspendido, donde el silencio adquiere un rol tan protagónico como el sonido. Esa búsqueda, que en su momento resultó disruptiva, terminó por delinear una identidad sonora inconfundible.
Durante el 2024 y 2025 Gustavo Santaolalla estuvo presentando su "Ronroco Tour" por Europa y Asia, y en este 2026 llega a una gira por Latinoamérica haciendo una parada en su país.
Gustavo Santaolalla - "Roncoco Tour" - 21 de septiembre - 20:30 hs - Teatro Colón (Tucumán 1171, CABA) - entradas disponibles en TuEntrada.com y en teatrocolon.org.ar
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