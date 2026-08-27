Gustavo Santaolalla actuará en el Teatro Colón

A 25 años de su creación, "Ronroco" regresa como una obra viva, un territorio sonoro que sigue abriendo preguntas, invitando a escuchar de otro modo. Una oportunidad excepcional para volver a ese origen y descubrir, una vez más, todo lo que aún tiene para decir.

Publicado en 1998, esta obra que redefinió el lenguaje musical de Gustavo Santaolalla vuelve a escena en un concierto especial el próximo 21 de septiembre en el Teatro Colón, proponiendo una escucha renovada de un material que, con el paso del tiempo, no ha hecho más que expandir su significado.

El álbum -nombrado a partir del instrumento andino que Santaolalla adopta como eje expresivo- despliega una estética despojada, íntima y profundamente evocadora. Lejos de los grandes arreglos, cada pieza parece respirar en un tiempo propio, suspendido, donde el silencio adquiere un rol tan protagónico como el sonido. Esa búsqueda, que en su momento resultó disruptiva, terminó por delinear una identidad sonora inconfundible.

Durante el 2024 y 2025 Gustavo Santaolalla estuvo presentando su "Ronroco Tour" por Europa y Asia, y en este 2026 llega a una gira por Latinoamérica haciendo una parada en su país.

Gustavo Santaolalla - "Roncoco Tour" - 21 de septiembre - 20:30 hs - Teatro Colón (Tucumán 1171, CABA) - entradas disponibles en TuEntrada.com y en teatrocolon.org.ar