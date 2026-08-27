Gran Hermano Generación Dorada: última Gala de Nominación

Los participantes pasaron por última vez por el confesionario y definieron quiénes están en la placa negativa rumbo a la Gala de Eliminación del próximo lunes.
En la noche del miércoles 26 de agosto se llevó a cabo la última Gala de la Nominación de Gran Hermano Generación Dorada, en la vigesimoséptima semana de competencia. Los participantes y sus duplas pasaron por el confesionario para votar y dejar expuesto su juego ante el público.
Días atrás Martín Rodríguez atendió el teléfono dorado, por lo que tras pasar por el confesionario se enteró que, junto a su dupla Yanina Zilli, podrían ver todas las nominaciones. A su vez, Pincoya, por ser la líder de la semana, tuvo el beneficio de bajar a dos participantes de placa, y eligió a Sol Abraham y Luana Fernández.
De esta manera, la placa quedó conformada por Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos, Jennifer “Pincoya” Torres y Mariela Prieto. En esta última nominación de Gran Hermano Generación Dorada -la placa es totalmente negativa- rumbo a la Gala de Eliminación del próximo lunes 31 de agosto.
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