Gran Hermano Generación Dorada: última Gala de Nominación

Días atrás Martín Rodríguez atendió el teléfono dorado, por lo que tras pasar por el confesionario se enteró que, junto a su dupla Yanina Zilli, podrían ver todas las nominaciones. A su vez, Pincoya, por ser la líder de la semana, tuvo el beneficio de bajar a dos participantes de placa, y eligió a Sol Abraham y Luana Fernández.