Murió Tim Curry, el inolvidable Pennywise de "It"

En 1990 protagonizó la miniserie televisiva "It", adaptación de la novela de Stephen King y con su Pennywise, -mezcla de aparente amabilidad y amenaza absoluta- se convirtió en uno de los grandes villanos del terror televisivo y quedó como referencia incluso cuando el actor Bill Skarsgård retomó el personaje en las películas de 2017 y 2019.

Entre sus otros papeles más recordados figuran el mayordomo Wadsworth en "Clue" (1985), Rooster Hannigan en "Annie" (1982), el Señor de las Tinieblas en "Legend", el conserje del hotel en "Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York" y Long John Silver en "Los Muppets en la Isla del Tesoro".

En Broadway recibió tres nominaciones al premio Tony por "Amadeus", "My Favorite Year"y "Monty Python’s Spamalot". Como actor de voz se destacó en "FernGully", "The Wild Thornberrys", "Star Wars: The Clone Wars" y "Over the Garden Wall". En 1991 ganó un Daytime Emmy por su Capitán Garfio en la serie animada "Peter Pan and the Pirates".