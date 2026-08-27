Murió Tim Curry, el inolvidable Pennywise de "It"

El intérprete británico, con una extensa trayectoria de casi seis décadas en el cine, el teatro, la televisión y la música.
El actor británico Tim Curry, ícono del cine de culto y del terror, falleció a los 80 años en su casa de Toluca Lake, Los Ángeles, Estados Unidos. Su representante y amiga, Marcia Hurwitz, confirmó que murió en forma pacífica. No se informó de inmediato la causa de muerte.
Timothy James «Tim» Curry había atravesado problemas de salud desde 2012, cuando sufrió un accidente cerebrovascular que afectó su movilidad y lo llevó a usar silla de ruedas. A pesar de esta situación, nunca abandonó por completo la actuación y se concentró en el trabajo de voz y volvió a la pantalla grande en 2024 con la película de terror "Stream". En 2025 publicó sus memorias "Vagabond".
Nacido el 19 de abril de 1946 en Cheshire, Inglaterra, Tim Curry estudió drama y literatura inglesa en la Universidad de Birmingham. Su carrera despegó en los escenarios londinenses y, en 1973, Richard O’Brien lo convocó para interpretar al Dr. Frank-N-Furter en "The Rocky Horror Show". Llevó el personaje al cine en 1975 junto a Susan Sarandon, Barry Bostwick y Meat Loaf, transformándose en uno de los mayores fenómenos de culto de la historia del cine.
Como el científico extravagante y “sweet transvestite from Transsexual Transylvania”, Curry se transformó en un ícono pop. También grabó tres discos como solista entre 1978 y 1981: "Read My Lips", "Fearless" y "Simplicity".
En 1990 protagonizó la miniserie televisiva "It", adaptación de la novela de Stephen King y con su Pennywise, -mezcla de aparente amabilidad y amenaza absoluta- se convirtió en uno de los grandes villanos del terror televisivo y quedó como referencia incluso cuando el actor Bill Skarsgård retomó el personaje en las películas de 2017 y 2019.
Entre sus otros papeles más recordados figuran el mayordomo Wadsworth en "Clue" (1985), Rooster Hannigan en "Annie" (1982), el Señor de las Tinieblas en "Legend", el conserje del hotel en "Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York" y Long John Silver en "Los Muppets en la Isla del Tesoro".
En Broadway recibió tres nominaciones al premio Tony por "Amadeus", "My Favorite Year"y "Monty Python’s Spamalot". Como actor de voz se destacó en "FernGully", "The Wild Thornberrys", "Star Wars: The Clone Wars" y "Over the Garden Wall". En 1991 ganó un Daytime Emmy por su Capitán Garfio en la serie animada "Peter Pan and the Pirates".
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