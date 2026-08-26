Murió Rubén Rada: los mensajes emotivos de los famosos para despedirlo

Charly García fue otro de los músicos en reaccionar tras la muerte del uruguayo. Sin escribir una sola palabra, publicó en sus historias de Instagram una foto junto a Rada -ambos en traje, riendo a carcajadas en lo que parece una celebración- y eligió como banda sonora el tema “Dedos”, uno de los clásicos que Rada compuso durante su etapa con Tótem.

Por su parte, Valeria Lynch manifestó: “Se fue uno de los músicos más grosos del Río de la Plata. El querido Negro Rada nos deja un legado maravilloso, su música y su estilo inconfundibles. Gracias por tanto querido amigo, que la luz ilumine tu camino hacia el descanso eterno. Prometo recordarte con una sonrisa”.

La cantante Nicki Nicolele dedicó una tierna historia con una imagen del encuentro más reciente entre Rada y ella: “Rubén querido, gracias por ser tan inspirador. Te vamos a extrañar mucho”.

Los Auténticos Decadentes publicaron un compilado de imágenes y un video de su última colaboración conjunta en escena y escribieron: “Hoy despedimos con una tristeza enorme a nuestro querido Negro Rada. Amigo, maestro y compañero de tantos momentos. Gracias por tu música, por tu magia, por tu alegría y por todo lo que nos regalaste dentro y fuera del escenario. Hasta siempre, Negro querido. Tu música y tu felicidad se quedan para siempre con nosotros”.

En tanto, la actriz y cantante Natalia Oreiro se despidió: “Querido Negro, no tengo palabras, fuiste, sos y serás lo más grande del Uruguay. Como artista, como persona, como amigo. Inteligente, cálido, generoso y ocurrente. A vos no se te va a extrañar, porque cada rincón, cada canción, te tendrá siempre presente en todos los corazones de los que te amamos y admiramos profundamente”.