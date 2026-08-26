Murió Rubén Rada: los mensajes emotivos de los famosos para despedirlo

Charly García, Fito Páez, Nicki Nicole, Valeria Lynch y Natalia Oreiro, entre otros, recordaron al músico uruguayo, que murió a los 83 años por una neumonía bilateral.
La muerte de Rubén “El Negro” Rada dejó un profundo dolor en el mundo del espectáculo rioplatense. El músico uruguayo falleció este miércoles a los 83 años, luego de haber batallado contra una neumonía bilateral durante tres semanas.
Después de que la familia confirmó la muerte del artista, las redes sociales se llenaron de imágenes, canciones y mensajes de despedida de famosos. Uno de ellos fue Fito Páez, que se mostró conmovido a través de su perfil de Instagram: “La familia Rada es la familia Páez. Hoy se nos fue el gran caudillo del amor y la música. De la risa, el swing y la alegría. ¡Dios! ¡Cómo lo voy a extrañar!”.
A continuación, Páez le dedicó un extracto de “Infancia & Juventud”. El corte rememora: “Esa noche conocí a Rubén Rada en Music Up. Estaba muy cerca de las intersecciones de Corrientes y Callao. Me habían permitido subir, a pesar de mi edad. Era una larga escalera que conducía a una pequeña sala con una muy buena acústica. Arrancó una primera parte demoledora con aquellos músicos de lujo. En el intermedio veo que Rubén me observa”.
“Bajó del escenario y se sentó a mi lado. Me dio charla. De dónde venía, si me gustaba la música, si conocía a La Banda y a Opa. Los años nos volvieron hermanos. Recuerdo a un hombre enternecido por la presencia de un pibe tan joven en aquel antro nocturno porteño de la música. El padre que vive en él me hizo sentir cómodo y amparado. Vio todo lo que me pasaba en milésimas de segundos. Alta sensibilidad, mi hermano Rubén”, cerró Fito.
Charly García fue otro de los músicos en reaccionar tras la muerte del uruguayo. Sin escribir una sola palabra, publicó en sus historias de Instagram una foto junto a Rada -ambos en traje, riendo a carcajadas en lo que parece una celebración- y eligió como banda sonora el tema “Dedos”, uno de los clásicos que Rada compuso durante su etapa con Tótem.
Por su parte, Valeria Lynch manifestó: “Se fue uno de los músicos más grosos del Río de la Plata. El querido Negro Rada nos deja un legado maravilloso, su música y su estilo inconfundibles. Gracias por tanto querido amigo, que la luz ilumine tu camino hacia el descanso eterno. Prometo recordarte con una sonrisa”.
La cantante Nicki Nicolele dedicó una tierna historia con una imagen del encuentro más reciente entre Rada y ella: “Rubén querido, gracias por ser tan inspirador. Te vamos a extrañar mucho”.
Los Auténticos Decadentes publicaron un compilado de imágenes y un video de su última colaboración conjunta en escena y escribieron: “Hoy despedimos con una tristeza enorme a nuestro querido Negro Rada. Amigo, maestro y compañero de tantos momentos. Gracias por tu música, por tu magia, por tu alegría y por todo lo que nos regalaste dentro y fuera del escenario. Hasta siempre, Negro querido. Tu música y tu felicidad se quedan para siempre con nosotros”.
En tanto, la actriz y cantante Natalia Oreiro se despidió: “Querido Negro, no tengo palabras, fuiste, sos y serás lo más grande del Uruguay. Como artista, como persona, como amigo. Inteligente, cálido, generoso y ocurrente. A vos no se te va a extrañar, porque cada rincón, cada canción, te tendrá siempre presente en todos los corazones de los que te amamos y admiramos profundamente”.
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