Gustavo Sylvestre, el gran ganador de los Martín Fierro de Cable: se llevó el oro y se emocionó

Se realizó una nueva entrega de premios donde la estatuilla mayor quedó en manos de C5N. Todos los nominados, ganadores y perdedores de la noche.
El Martín Fierro tuvo una nueva gala de premiación en esta oportunidad dedicada a los trabajadores del cable. En el marco de una noche de jueves súper calurosa, se desarrolló la gala conducida por Lizy Tagliani y Juan Di Natale que tuvo como su mayor ganador a Gustavo El Gato Sylvestre, quien se alzó con el oro, por su trabajo en la pantalla de C5N.
“Muchas gracias. Muchas gracias a Aptra y a Luis Ventura por mantener este premio Martín Fierro”, arrancó El Gato, tras recibir el máximo galardón. Para luego, continuar con su discurso sobre el escenario montado en uno de los salones del Golden Center, en Costanera Norte, a pasitos del Río de la Plata.
“El 30 de octubre de 1983 voté por primera vez y comenzaba mi labor periodística aquí en Buenos Aires. Venía de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, de trabajar en LT11 donde empecé a laburar como periodista. Mi recuerdo para los medios del interior”, expresó Gustavo, en voz alta. “23 años en Canal 13, 15 años de A dos voces. 11 años en C5N. Pasé por Radio El Mundo, Radio del Plata, Radio La Red y ahora en Radio 10. 42 años he cumplido el 30 de octubre en esta vocación que tengo y que amo que es el periodismo".
“Muchas gracias por este reconocimiento. Muchas gracias a C5N por bancarme, por estar. Gracias a mi familia que me banca, a mi esposa Marcela, a mis hijas Paz y Angie. A mi madre y a mi hermano que están en Concepción del Uruguay y gracias a todos”, afirmó, para terminar su discurso levantando el premio y lanzando un mensaje enfático. ¡Viva el periodismo que no muere y nadie lo podrá matar! ¡Qué viva la televisión y todos los medios! ¡Vamos por mucho más!“, dijo Sylvestre.
LOS GANADORES DE LA NOCHE
Labor Periodística Masculina
Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)
Eduardo Feinmann (El Noticiero – LN+)
Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N) - GANADOR
Nelson Castro (El Corresponsal – TN)
Noticiero
El Noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)
El Diario (Daniela Ballester – Julián Guarino – C5N)
TN de Noche (Franco Mercuriali – TN) - GANADOR
Último Momento (Crónica HD)
Interés General Diario
+Verdad (Esteban Trebucq – LN+)
Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)
Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N) - GANADOR
La Pinta es lo de Menos (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)
Mejor panea
Mariana Brey (C5N)
Nicolás Pizzi (LN+)
Santiago Cúneo (A24) - GANADOR
Columnista Económico
Alfredo Zaiat (IP)
Rosalía Constantino (Duro de Domar – C5N) - GANADORA
Sofía Diamante (LN+)
Labor Conducción Femenina
Carolina Amoroso (Está Pasando – TN)
Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+) - GANADORA
Lucila “Luli” Trujillo (De Una – C5N)
Mercedes Cordero (Vamos las chicas – Canal de la Ciudad)
Periodístico
A Dos Voces (Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano – TN)
Argenzuela (Jorge Rial – C5N) - GANADOR
¿La Ves? (Jonatan Viale – TN)
Minuto 1 (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)
Cronista / Movilero
Adrián Salonia (C5N)
Manuel “Manu” Jove (TN) - GANADOR
Rodrigo Porto (LN+)
Labor Periodística Femenina
Luciana Geuna (Verdad Consecuencia – TN)
Marina Calabró (+Info a la Tarde – LN+)
Melina Fleiderman (Último Momento – Crónica HD)
Rosario Ayerdi (Estamos Jugados – C5N) - GANADOR
Mejor Programa Económico
Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+) - GANADOR
La Ley de la Selva (Alejandro Bercovich – C5N)
MMC (Maximiliano Montenegro – A24)
Interés General Semanal
Chicas Pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)
Dicen que Dicen (Alberto Lotuf – Metro)
GPS (Rolando Graña – A24) - GANADOR
Mi Mejor Versión (Vani Balena – Ciudad Magazine)
Sobredosis de TV (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)
