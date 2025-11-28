Gustavo Sylvestre, el gran ganador de los Martín Fierro de Cable: se llevó el oro y se emocionó

“Muchas gracias. Muchas gracias a Aptra y a Luis Ventura por mantener este premio Martín Fierro”, arrancó El Gato, tras recibir el máximo galardón. Para luego, continuar con su discurso sobre el escenario montado en uno de los salones del Golden Center, en Costanera Norte, a pasitos del Río de la Plata.

“El 30 de octubre de 1983 voté por primera vez y comenzaba mi labor periodística aquí en Buenos Aires. Venía de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, de trabajar en LT11 donde empecé a laburar como periodista. Mi recuerdo para los medios del interior”, expresó Gustavo, en voz alta. “23 años en Canal 13, 15 años de A dos voces. 11 años en C5N. Pasé por Radio El Mundo, Radio del Plata, Radio La Red y ahora en Radio 10. 42 años he cumplido el 30 de octubre en esta vocación que tengo y que amo que es el periodismo".

“Muchas gracias por este reconocimiento. Muchas gracias a C5N por bancarme, por estar. Gracias a mi familia que me banca, a mi esposa Marcela, a mis hijas Paz y Angie. A mi madre y a mi hermano que están en Concepción del Uruguay y gracias a todos”, afirmó, para terminar su discurso levantando el premio y lanzando un mensaje enfático. ¡Viva el periodismo que no muere y nadie lo podrá matar! ¡Qué viva la televisión y todos los medios! ¡Vamos por mucho más!“, dijo Sylvestre.

LOS GANADORES DE LA NOCHE

Labor Periodística Masculina

Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)

Eduardo Feinmann (El Noticiero – LN+)

Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N) - GANADOR

Nelson Castro (El Corresponsal – TN)

Noticiero

El Noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)

El Diario (Daniela Ballester – Julián Guarino – C5N)

TN de Noche (Franco Mercuriali – TN) - GANADOR

Último Momento (Crónica HD)

Interés General Diario

+Verdad (Esteban Trebucq – LN+)

Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)

Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N) - GANADOR

La Pinta es lo de Menos (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)

Mejor panea

Mariana Brey (C5N)

Nicolás Pizzi (LN+)

Santiago Cúneo (A24) - GANADOR

Columnista Económico

Alfredo Zaiat (IP)

Rosalía Constantino (Duro de Domar – C5N) - GANADORA

Sofía Diamante (LN+)

Labor Conducción Femenina

Carolina Amoroso (Está Pasando – TN)

Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+) - GANADORA

Lucila “Luli” Trujillo (De Una – C5N)

Mercedes Cordero (Vamos las chicas – Canal de la Ciudad)

Periodístico

A Dos Voces (Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano – TN)

Argenzuela (Jorge Rial – C5N) - GANADOR

¿La Ves? (Jonatan Viale – TN)

Minuto 1 (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)

Cronista / Movilero

Adrián Salonia (C5N)

Manuel “Manu” Jove (TN) - GANADOR

Rodrigo Porto (LN+)

Labor Periodística Femenina

Luciana Geuna (Verdad Consecuencia – TN)

Marina Calabró (+Info a la Tarde – LN+)

Melina Fleiderman (Último Momento – Crónica HD)

Rosario Ayerdi (Estamos Jugados – C5N) - GANADOR

Mejor Programa Económico

Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+) - GANADOR

La Ley de la Selva (Alejandro Bercovich – C5N)

MMC (Maximiliano Montenegro – A24)

Interés General Semanal

Chicas Pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)

Dicen que Dicen (Alberto Lotuf – Metro)

GPS (Rolando Graña – A24) - GANADOR

Mi Mejor Versión (Vani Balena – Ciudad Magazine)

Sobredosis de TV (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)

Magazine

Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – Crónica TV) - GANADOR

Empezar el Día (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine)

El run run del espectáculo (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – Crónica TV)

Nuestra Tarde (Federico Wiemeyer y Eleonora Cole – TN)

Vamos las Chicas (Mercedes Cordero – Canal de la Ciudad)

De Entrevistas

+Caras (Héctor Maugeri – Caras TV) - GANADOR

Deportv Textual (Cecilia Ruffa – DeporTV)

Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)

Servicio Informativo

A24

C5N - GANADOR

Crónica TV

TN

Culinario

Argentina Cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)

Historias Ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN) - GANADOR

Ruta 40 (Tupac Guantay – El Gourmet)

Labor Conducción Masculina

Cecilio Flematti (Resumen 26 – Canal 26)

David Kavlin (Quedate con Nosotros - Crónica TV)

Diego Sehinkman (Solo una Vuelta Más – TN)

Jonatan Viale (¿La Ves? – TN) - GANADOR

Nacho Goano (La Pinta es lo de Menos – Canal de la Ciudad)

Sebastián Dumont (La noche de Canal 26 - Canal 26)

Columnista Político

Danien Bilotta (LN+)

Iván Schargrodsky (C5N) - GANADOR

Santiago Cuneo (GPS – A24)

Periodístico Deportivo

ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)

Pelota Parada (Pablo Giralt – TNT Sports)

TN Deportivo (M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer – TN) - GANADOR

Temas Médicos

Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)

El Secreto Mejor Guardado (Fernando Felice – A24) - GANADOR

Las Tardes con Pink (Judith Casal – KZO)

Columnista Policial / Judicial

Ariel Zak (Minuto 1 – C5N)

Rodolfo “Fito” Baqué (A24) - GANADOR

Rodrigo Alegre (TN) - GANADOR

Producción Integral

A24

Canal de la Ciudad

C5N - GANADOR

TN

Revelación

Agustín “Agusneta” Rodríguez (TNT Sports)

Ornella Flench (Emprendi2 – Ciudad Magazine) - GANADORA

Juan Manuel Boccaci (TN)

Arte, Moda y Tendencia

ADN Moda (Fabiana Araujo – Metro)

La Jaula de la Moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine) - GANADOR

Planeta Urbano (Pía Slapka – IP)

Deportivo

ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)

La Vuelta (Rama Pantorotto, Martín Reich, Romi Scalora – Fox Sports)

Última Vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV) - GANADOR

De Servicios

El Defensor (Adrián y Facundo Fracino – Crónica TV)

Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)

Lo Justo y Necesario (Clara Salguero – A24)

Transición 2030 (Cata De Elía – A24) - GANADOR

Programa Rural

A Corral (Silvio Baiocco – Canal Rural)

Bichos de Campo (Matías Longoni – Metro)

TN Campo (Eleonora Cole – TN) - GANADOR

Turismo y Tiempo Libre

Aguas Abiertas (ESPN)

El Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26) - GANADOR

Vivir Viajando (Ariel Divincky – Ciudad Magazine)

Documental

Cromañón: Cartas y Señales (TN)

Hambre de Futuro (Micaela Urdinez – LN+)

Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel) - GANADOR

Musical (Jazz / Tango / Folklore)

Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports) - GANADOR

Jam Session (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)

Tango BA (V. Casauran, J. Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)

Musical (Rock / Pop / Urbana)

Banda Soporte (Quiero)

La Viola (Fernando Molinero – TN) - GANADOR

Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)

Deportes Extremos

Abriendo Pistas

Argentina Xtreme (Santiago Serrano – América Sports)

Surf & Rock (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)

Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney) - GANADOR

Noticiero Deportivo

Campeones News (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage)

Deportv Central (Laura Couto, Diego Contreras – DeporTV)

La Zona Central (Ariel Puente, Alejandro Wall, Cata Bonadeo – Fox Sports)

SportsCenter (P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros – ESPN) - GANADOR

Cultural / Educativo

Biblioteca IP (Maxi Legnani – IP)

El Baúl de Charlie (Charlie López – TN)

Los 7 Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad) -GANADOR

Labor Periodística Deportiva

Laura Couto (Deportv Central – DeporTV)

Gustavo Grabia (Presión Alta – TyC Sports) - GANADOR

Morena Beltrán (Generación F – ESPN)

Sebastián Vignolo (ESPN F90 – ESPN)

Aviso Publicitario

Infinia (YPF – Liebre)

Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas) - GANADOR

Hotel La Argentina (TyC Sports – Mercado McCann

Aviso Institucional

Betsson — “Cuidamos la pasión” - GANADOR

Banco Nación — “Mi Banco” (Lado C)

Banco Provincia — “17 Millones” (La América)

Productor general

Exequiel Darío Sanitz (TN)

Facundo Pedrini (Crónica TV)

Nicolás Boccache (C5N) - GANADOR