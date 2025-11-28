Espectáculos |

Gustavo Sylvestre, el gran ganador de los Martín Fierro de Cable: se llevó el oro y se emocionó

Se realizó una nueva entrega de premios donde la estatuilla mayor quedó en manos de C5N. Todos los nominados, ganadores y perdedores de la noche.

El Martín Fierro tuvo una nueva gala de premiación en esta oportunidad dedicada a los trabajadores del cable. En el marco de una noche de jueves súper calurosa, se desarrolló la gala conducida por Lizy Tagliani y Juan Di Natale que tuvo como su mayor ganador a Gustavo El Gato Sylvestre, quien se alzó con el oro, por su trabajo en la pantalla de C5N.

“Muchas gracias. Muchas gracias a Aptra y a Luis Ventura por mantener este premio Martín Fierro”, arrancó El Gato, tras recibir el máximo galardón. Para luego, continuar con su discurso sobre el escenario montado en uno de los salones del Golden Center, en Costanera Norte, a pasitos del Río de la Plata.

“El 30 de octubre de 1983 voté por primera vez y comenzaba mi labor periodística aquí en Buenos Aires. Venía de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, de trabajar en LT11 donde empecé a laburar como periodista. Mi recuerdo para los medios del interior”, expresó Gustavo, en voz alta. “23 años en Canal 13, 15 años de A dos voces. 11 años en C5N. Pasé por Radio El Mundo, Radio del Plata, Radio La Red y ahora en Radio 10. 42 años he cumplido el 30 de octubre en esta vocación que tengo y que amo que es el periodismo".

“Muchas gracias por este reconocimiento. Muchas gracias a C5N por bancarme, por estar. Gracias a mi familia que me banca, a mi esposa Marcela, a mis hijas Paz y Angie. A mi madre y a mi hermano que están en Concepción del Uruguay y gracias a todos”, afirmó, para terminar su discurso levantando el premio y lanzando un mensaje enfático. ¡Viva el periodismo que no muere y nadie lo podrá matar! ¡Qué viva la televisión y todos los medios! ¡Vamos por mucho más!“, dijo Sylvestre.

LOS GANADORES DE LA NOCHE

Labor Periodística Masculina

  • Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)
  • Eduardo Feinmann (El Noticiero – LN+)
  • Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N) - GANADOR
  • Nelson Castro (El Corresponsal – TN)

Noticiero

  • El Noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)
  • El Diario (Daniela Ballester – Julián Guarino – C5N)
  • TN de Noche (Franco Mercuriali – TN) - GANADOR
  • Último Momento (Crónica HD)

Interés General Diario

  • +Verdad (Esteban Trebucq – LN+)
  • Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)
  • Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N) - GANADOR
  • La Pinta es lo de Menos (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)

Mejor panea

  • Mariana Brey (C5N)
  • Nicolás Pizzi (LN+)
  • Santiago Cúneo (A24) - GANADOR
Columnista Económico

  • Alfredo Zaiat (IP)
  • Rosalía Constantino (Duro de Domar – C5N) - GANADORA
  • Sofía Diamante (LN+)

Labor Conducción Femenina

  • Carolina Amoroso (Está Pasando – TN)
  • Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+) - GANADORA
  • Lucila “Luli” Trujillo (De Una – C5N)
  • Mercedes Cordero (Vamos las chicas – Canal de la Ciudad)

Periodístico

  • A Dos Voces (Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano – TN)
  • Argenzuela (Jorge Rial – C5N) - GANADOR
  • ¿La Ves? (Jonatan Viale – TN)
  • Minuto 1 (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)

Cronista / Movilero

  • Adrián Salonia (C5N)
  • Manuel “Manu” Jove (TN) - GANADOR
  • Rodrigo Porto (LN+)

Labor Periodística Femenina

  • Luciana Geuna (Verdad Consecuencia – TN)
  • Marina Calabró (+Info a la Tarde – LN+)
  • Melina Fleiderman (Último Momento – Crónica HD)
  • Rosario Ayerdi (Estamos Jugados – C5N) - GANADOR

Mejor Programa Económico

  • Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+) - GANADOR
  • La Ley de la Selva (Alejandro Bercovich – C5N)
  • MMC (Maximiliano Montenegro – A24)

Interés General Semanal

  • Chicas Pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)
  • Dicen que Dicen (Alberto Lotuf – Metro)
  • GPS (Rolando Graña – A24) - GANADOR
  • Mi Mejor Versión (Vani Balena – Ciudad Magazine)
  • Sobredosis de TV (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)

Magazine

  • Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – Crónica TV) - GANADOR
  • Empezar el Día (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine)
  • El run run del espectáculo (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – Crónica TV)
  • Nuestra Tarde (Federico Wiemeyer y Eleonora Cole – TN)
  • Vamos las Chicas (Mercedes Cordero – Canal de la Ciudad)

De Entrevistas

  • +Caras (Héctor Maugeri – Caras TV) - GANADOR
  • Deportv Textual (Cecilia Ruffa – DeporTV)
  • Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)

Servicio Informativo

  • A24
  • C5N - GANADOR
  • Crónica TV
  • TN

Culinario

  • Argentina Cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)
  • Historias Ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN) - GANADOR
  • Ruta 40 (Tupac Guantay – El Gourmet)

Labor Conducción Masculina

  • Cecilio Flematti (Resumen 26 – Canal 26)
  • David Kavlin (Quedate con Nosotros - Crónica TV)
  • Diego Sehinkman (Solo una Vuelta Más – TN)
  • Jonatan Viale (¿La Ves? – TN) - GANADOR
  • Nacho Goano (La Pinta es lo de Menos – Canal de la Ciudad)
  • Sebastián Dumont (La noche de Canal 26 - Canal 26)

Columnista Político

  • Danien Bilotta (LN+)
  • Iván Schargrodsky (C5N) - GANADOR
  • Santiago Cuneo (GPS – A24)

Periodístico Deportivo

  • ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)
  • Pelota Parada (Pablo Giralt – TNT Sports)
  • TN Deportivo (M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer – TN) - GANADOR

Temas Médicos

  • Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)
  • El Secreto Mejor Guardado (Fernando Felice – A24) - GANADOR
  • Las Tardes con Pink (Judith Casal – KZO)

Columnista Policial / Judicial

  • Ariel Zak (Minuto 1 – C5N)
  • Rodolfo “Fito” Baqué (A24) - GANADOR
  • Rodrigo Alegre (TN) - GANADOR

Producción Integral

  • A24
  • Canal de la Ciudad
  • C5N - GANADOR
  • TN

Revelación

  • Agustín “Agusneta” Rodríguez (TNT Sports)
  • Ornella Flench (Emprendi2 – Ciudad Magazine) - GANADORA
  • Juan Manuel Boccaci (TN)

Arte, Moda y Tendencia

  • ADN Moda (Fabiana Araujo – Metro)
  • La Jaula de la Moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine) - GANADOR
  • Planeta Urbano (Pía Slapka – IP)

Deportivo

  • ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)
  • La Vuelta (Rama Pantorotto, Martín Reich, Romi Scalora – Fox Sports)
  • Última Vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV) - GANADOR

De Servicios

  • El Defensor (Adrián y Facundo Fracino – Crónica TV)
  • Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)
  • Lo Justo y Necesario (Clara Salguero – A24)
  • Transición 2030 (Cata De Elía – A24) - GANADOR

Programa Rural

  • A Corral (Silvio Baiocco – Canal Rural)
  • Bichos de Campo (Matías Longoni – Metro)
  • TN Campo (Eleonora Cole – TN) - GANADOR

Turismo y Tiempo Libre

  • Aguas Abiertas (ESPN)
  • El Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26) - GANADOR
  • Vivir Viajando (Ariel Divincky – Ciudad Magazine)

Documental

  • Cromañón: Cartas y Señales (TN)
  • Hambre de Futuro (Micaela Urdinez – LN+)
  • Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel) - GANADOR

Musical (Jazz / Tango / Folklore)

  • Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports) - GANADOR
  • Jam Session (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)
  • Tango BA (V. Casauran, J. Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)

Musical (Rock / Pop / Urbana)

  • Banda Soporte (Quiero)
  • La Viola (Fernando Molinero – TN) - GANADOR
  • Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)

Deportes Extremos

  • Abriendo Pistas
  • Argentina Xtreme (Santiago Serrano – América Sports)
  • Surf & Rock (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)
  • Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney) - GANADOR

Noticiero Deportivo

  • Campeones News (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage)
  • Deportv Central (Laura Couto, Diego Contreras – DeporTV)
  • La Zona Central (Ariel Puente, Alejandro Wall, Cata Bonadeo – Fox Sports)
  • SportsCenter (P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros – ESPN) - GANADOR

Cultural / Educativo

  • Biblioteca IP (Maxi Legnani – IP)
  • El Baúl de Charlie (Charlie López – TN)
  • Los 7 Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad) -GANADOR

Labor Periodística Deportiva

  • Laura Couto (Deportv Central – DeporTV)
  • Gustavo Grabia (Presión Alta – TyC Sports) - GANADOR
  • Morena Beltrán (Generación F – ESPN)
  • Sebastián Vignolo (ESPN F90 – ESPN)

Aviso Publicitario

  • Infinia (YPF – Liebre)
  • Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas) - GANADOR
  • Hotel La Argentina (TyC Sports – Mercado McCann

Aviso Institucional

  • Betsson — “Cuidamos la pasión” - GANADOR
  • Banco Nación — “Mi Banco” (Lado C)
  • Banco Provincia — “17 Millones” (La América)

Productor general

  • Exequiel Darío Sanitz (TN)
  • Facundo Pedrini (Crónica TV)
  • Nicolás Boccache (C5N) - GANADOR
Gato Sylvestre ganó el Martín Fierro de oro

