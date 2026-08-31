Habló la novia de Callejero Fino

La compañía discográfica será quien revele información sobre la investigación judicial al artista y pidió a los medios que traten el caso con respeto.
El cantante de RKT Simón Natanael Alvarenga, más conocido como Callejero Fino, permanece detenido e incomunicado en la Comisaría 4ª de Benavídez y deberá declarar ante la Justicia por tenencia ilegal de arma de guerra, luego un control en Villa La Ñata, Tigre, el domingo 30 de agosto.
Circulaba al volante de una Volkswagen Amarok sin patente por Italia y Ruta 27 cuando lo interceptaron efectivos de la Comisaría Tigre 4ª y del Centro de Operaciones Tigre. En el vehículo hallaron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida, un cargador y municiones. Viajaba con un acompañante de 27 años, identificado como Steven Joel Ricca, domiciliado en Presidente Derqui. Ambos quedaron aprehendidos. La causa está a cargo de la UFI de Benavídez, a cargo del fiscal Cosme Iribarren.
Callejero Fino, de 31 años, les dijo a los agentes que iba al cumpleaños de J Rei, pareja de María Becerra, en una quinta de la zona. Tras el procedimiento, según fuentes policiales expresó “Me quiero matar”. Su abogado argumentó que la camioneta no tenía patente porque estaban grabando un videoclip y no querían que se viera el dominio.
Jessica Belén, la pareja de Callejero Fino desde hace años y madre de su hijo Yadiel, evitó hablar de la causa, pero en su cuenta personal de Instagram agradeció el apoyo y escribió “Natanael está bien, su familia también. Sepan entender si no llego a responder a todos; son muchos mensajes” y terminó con “Ahora sí me voy a descansar, no doy más, mañana será otro día”.
La discográfica informó que el cantante de RKT “se encuentra actualmente atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”. Prometió novedades oficiales y pidió a medios y público “mantener la cautela y evitar la difusión de información no confirmada, por respeto a Natanael y, especialmente, a su familia”.
Este no es primer paso de Callejero Fino por la Justicia, a los 20 años fue condenado a seis años por robo y estuvo cinco meses en un penal y el resto con arresto domiciliario y tobillera, en reiteradas oportunidaes dijo que la música empezó en ese encierro.
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