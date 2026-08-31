Habló la novia de Callejero Fino

Jessica Belén y Callejero Fino

El comunicado del sello

La discográfica informó que el cantante de RKT “se encuentra actualmente atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”. Prometió novedades oficiales y pidió a medios y público “mantener la cautela y evitar la difusión de información no confirmada, por respeto a Natanael y, especialmente, a su familia”.

Este no es primer paso de Callejero Fino por la Justicia, a los 20 años fue condenado a seis años por robo y estuvo cinco meses en un penal y el resto con arresto domiciliario y tobillera, en reiteradas oportunidaes dijo que la música empezó en ese encierro.