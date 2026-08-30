Maxi López contó sus anécdotas sexuales en Rusia: la reacción furiosa de Wanda Nara

El exfutbolista dio detalles de esos encuentros en PH: Podemos hablar. Desde sus redes sociales, la empresaria hizo un descargo contundente: “Te recuerdo que llegaste a Rusia estando conmigo”.
Wanda Nara reaccionó este domingo con dureza, luego de haber escuchado las anécdotas sexuales que Maxi López contó durante su participación en PH: Podemos Hablar, por Telefe, y sus declaraciones rápidamente tuvieron repercusión en las redes sociales.
La empresaria no dejó pasar los dichos de su expareja y realizó un contundente descargo a través de sus historias de Instagram. Allí aseguró que, a partir del relato del exfutbolista, descubrió una nueva infidelidad ocurrida durante el pasado.
“Buen día. Me levanto con la novedad de que a mi ex, ex, ex, lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia. ¡Qué lástima saberlo tarde, porque soy buenísima en eso también!”, escribió Wanda, antes de lanzar una fuerte advertencia: “Te recuerdo que llegaste a Rusia estando conmigo”.
Luego, hizo una reflexión sobre las decisiones que tomó a lo largo de su vida y volvió a apuntar contra el exfutbolista. “Dios sabe las decisiones que el destino nos hace tomar, porque ve cosas que nosotros no vimos. También te lo perdono, Max”, expresó en el mensaje que publicó después de conocer los detalles de las fiestas sexuales a las que asistía su exmarido en Rusia.
Durante su relato en televisión, Maxi había contado que esos encuentros se desarrollaban en sótanos y recordó una situación particular. “Ahí conocí a una persona que le gustaba la violencia y aplicaba violencia. Quería las dos. Cuando me cacheteó, me sacudió, me dio duro”, había relatado el exdelantero de River y Barcelona.
A partir de esas declaraciones, Wanda respondió con ironía: “Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré”.
Además del cuestionamiento hacia su exesposo, la empresaria aprovechó la situación para compartir una reflexión dirigida a otras mujeres sobre su propia experiencia. “Mujeres: salgan a trabajar, hagan sus vidas. ¡No dependan! Hagan su dinero, ser mantenida a veces sale muy caro”, sostuvo. Y, en otro mensaje, volvió a referirse a su pasado con López: “Quizás estás criando tres bebés en un país extraño o estás embarazada y a tu marido lo están azotando en un sótano”, expresó, en tono de reproche.
Durante su participación en PH: Podemos Hablar, Maxi López recordó las fiestas que organizaba un amigo suyo en Rusia y explicó que en esos encuentros conoció situaciones que hasta entonces eran completamente desconocidas para él. “En Rusia tenía un amigo que era un gran organizador de eventos. Eran las fiestas más random a las que fui en mi vida, pasaba de todo. Yo fui aprendiendo y conociendo. Había dominadoras, tanto para femenino como para masculino”, relató.
Andy Kusnetzoff le preguntó si se trataba de encuentros relacionados con el fetichismo y mencionó elementos como los disfraces de cuero y los látigos. López confirmó que así era y describió los sitios donde se realizaban: “Eran unos lugares increíbles porque vos te metías abajo de la tierra, se abría y era un mundo increíble”.
comentar