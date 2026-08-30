Maxi López contó sus anécdotas sexuales en Rusia: la reacción furiosa de Wanda Nara

Durante su relato en televisión, Maxi había contado que esos encuentros se desarrollaban en sótanos y recordó una situación particular. “Ahí conocí a una persona que le gustaba la violencia y aplicaba violencia. Quería las dos. Cuando me cacheteó, me sacudió, me dio duro”, había relatado el exdelantero de River y Barcelona.

A partir de esas declaraciones, Wanda respondió con ironía: “Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré”.

Además del cuestionamiento hacia su exesposo, la empresaria aprovechó la situación para compartir una reflexión dirigida a otras mujeres sobre su propia experiencia. “Mujeres: salgan a trabajar, hagan sus vidas. ¡No dependan! Hagan su dinero, ser mantenida a veces sale muy caro”, sostuvo. Y, en otro mensaje, volvió a referirse a su pasado con López: “Quizás estás criando tres bebés en un país extraño o estás embarazada y a tu marido lo están azotando en un sótano”, expresó, en tono de reproche.

La anécdota de Maxi López que provocó la reacción de Wanda Nara

Durante su participación en PH: Podemos Hablar, Maxi López recordó las fiestas que organizaba un amigo suyo en Rusia y explicó que en esos encuentros conoció situaciones que hasta entonces eran completamente desconocidas para él. “En Rusia tenía un amigo que era un gran organizador de eventos. Eran las fiestas más random a las que fui en mi vida, pasaba de todo. Yo fui aprendiendo y conociendo. Había dominadoras, tanto para femenino como para masculino”, relató.

Andy Kusnetzoff le preguntó si se trataba de encuentros relacionados con el fetichismo y mencionó elementos como los disfraces de cuero y los látigos. López confirmó que así era y describió los sitios donde se realizaban: “Eran unos lugares increíbles porque vos te metías abajo de la tierra, se abría y era un mundo increíble”.