Ángel de Brito lapidario con Andy Kunetzoff: " Era un sorete"

¿QUIÉN SE OFRECIÓ COMO NOTERO DE LAM?

Ángel sorprendió...y mucho. El periodista contó que un famoso le "quemó el teléfono" para ofrecerse como cronista de su programa nocturno porque "le divertía" ese rol. Y, después de varias comunicaciones mediante, quedaron en avanzar con las negociaciones.

Y, al momento de reunirse para llegar a un acuerdo laboral y también, monetario, claro, fue Roberto Petinatto, quien le había insistido tanto para ser parte del programa de De Brito, quien "desapareció". Esto sucedió en las últimas semanas.