Ángel de Brito lapidario con Andy Kunetzoff: " Era un sorete"

Hay pica entre el conductor de LAM y el de PH...y se nota. El periodista contó cómo era su colega en la época en que ambos trabajaban en la calle.
Ángel de Brito dijo todo lo que piensa de Andy Kunetzoff. El conductor de LAM enfrentó al de Podemos Hablar, y contó como era como persona, en las épocas en las que ambos compartían la calle, porque eran cronistas. El periodista no tiene buenos recuerdos de su colega, y eso lo deja bien en claro.
"Todos critican el chimento pero después hacen lo mismo. ¿Por qué hacen otro contenido?. Buscan el morbo pero no se hacen cargo de lo que buscan. ¿Por qué no nos dejan a nosotros hacer chimento?”, planteó, en primera instancia, Ángel, en una nota para Infama, el programa de Marcela Tauro, en América.
"Está mucho mejor que antes, no es tan desagradable con los cronistas. Dejó de ser sorete y ahora está más agradable”, comparó, De Brito entre, lo que a su criterio, era el conductor que conoció años atrás y quien es ahora, al volver a la tevé con PH, después de más de dos años de ausencia del programa en la tevé.
"Siempre fue así desde que era notero de CQC, pero ahora tiene la necesidad de llevar invitados. Le pedías una nota y se iba, a mí me lo hizo. Es un buen chimentero pero no sería cronista de LAM”, remató el conductor de LAM, en las noches semanales de América, también.
Ángel sorprendió...y mucho. El periodista contó que un famoso le "quemó el teléfono" para ofrecerse como cronista de su programa nocturno porque "le divertía" ese rol. Y, después de varias comunicaciones mediante, quedaron en avanzar con las negociaciones.
Y, al momento de reunirse para llegar a un acuerdo laboral y también, monetario, claro, fue Roberto Petinatto, quien le había insistido tanto para ser parte del programa de De Brito, quien "desapareció". Esto sucedió en las últimas semanas.
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