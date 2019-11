Frente a un auditorio compuesto por la prensa especializada, el CVP (Corporate Vice President o vicepresidente corporativo) de HBO Networks Latinoamérica Gustavo Grossmann y la Vicepresidenta de Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa de HBO Latinoamérica Flavia Vigio informaron que este año sus producciones originales se incrementaron un 50 por ciento, entre las realizadas en los EEUU, Latinoamérica y Europa, donde han incrementado su presencia.

Asimismo, el dúo confirmó el inicio de la producción de diez episodios de House of the Dragon, la anunciada precuela de Game Of Thrones co-creada por George R.R. Martin y Ryan Condal. El propio Condal actuará de “showrunner” junto a Miguel Sapochnik y al mismo tiempo serán productores ejecutivos, junto a George R.R. Martin y Vince Gerardis. La serie se filmará durante 2020 y saldrá al aire en 2021.

En segundo lugar, Grossmann presentó un adelanto de The Outsider, una miniserie basada en la novela de Stephen King conocida en Latinoamérica como El Visitante, que llegará el 12 de enero con el protagónico de Ben Mendelsohn y Jason Bateman, entre otros.

backstage de "The Undoing" (HBO)

Además, también llegará la miniserie The Undoping, basada en la novela You Should Have Known de Jean Hanff Korelitz, que contará con las actuaciones de Nicole Kidman, Hugh Grant y Donald Sutherland, y la producción de David E. Kelley (Ally McBeal, Big Little Lies).

En tercer lugar, llegará I Know this much is true, una serie basada en la novela homónima de Wally Lamb protagonizada por Mark Ruffalo y Rossie O´Donnell.

Finalmente, se vieron imágenes sobre Run, al cuarta serie producida por la británica Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Killing Eve, Crashing) y Vicky Jones; y la remake de Perry Mason, que producirá Robert Downey Jr. a través de Team Downey y protagonizará Matthew Rhys.

También se anunciaron las nuevas temporadas de Insecure, Curb your Enthusiasm, My Brilliant Friend y High Maintenance.

ADEMÁS:

Poder latino

En segundo término, Grossmann y Vigio presentaron las cuatro miniseries producidas para el público de habla hispana en Latinoamérica y Europa.

Detrás de escena de "Entre Hombres"

La primera de ellas es Entre Hombres, la miniserie de 4 episodios que protagonizarán Diego Cremonesi, Claudio Rissi, Diego Velázquez, Nicolás Furtado y “El Puma” Goity. Basada en la obra de culto escrita por Germán Maggiori, la ficción tiene lugar en la Zona Sur del Gran Buenos Aires, en 1996. En el submundo del delito, es la época de oro de las grandes bandas de ladrones y, al mismo tiempo, la época más oscura de la historia de la policía, comandada por comisarios millonarios quienes se reparten los negocios ilícitos.

Con la presencia de Cremonesi y Rissi, los asistentes pudieron enterarse de primera mano sobre más detalles acerca del argumento de la novela.

La miniserie contará con la dirección de Pablo Fendrik y guiones de Germán Maggiori con colaboración de Fendrik. La producción ejecutiva es de Luis F. Peraza, Roberto Ríos y Paul Drago por parte de HBO Latin America Originals, y Adrián Suar y Diego Andrasnik por parte de Pol-Ka.

Adelanto de "Mil Colmillos"

Asimismo, se pudieron ver adelantos de la ficción colombiana Mil Colmillos, que mezcla un argumento similar a Depredador (Predator, 1987) con elementos sobrenaturales, la española Patria, que retrata tres décadas en la vida de una familia desgarrada por el conflicto independentista vasco, y la brasilera Todxs Nosotrxs (Todxs Nós), una serie que hace foco en la inclusión y el colectivo LGBTIQ.

backstage de "Patria" (HBO)

En este apartado, Grossmann hizo referencia a la gran libertad que se le da a los realizadores que acercan sus proyectos a HBO, algo que le ha permitido al canal posicionarse como una grata experiencia para los televidentes, que pueden encontrar una variedad enorme de temáticas; que en ocasiones pueden generar sorpresas como la serie Euphoria, que generó mucho revuelo en las redes sociales y los medios a raíz de su osadía.

Todxs Nosotrxs (detrás de escena)

Cambio de imagen

Por último, los directivos señalaron que desde el próximo año, las señales del paquete cambiarán sus denominaciones. En ese marco, MAX pasará a denominarse HBO Mundi, MAX UP será HBO Pop, y MAX Prime será HBO Xtreme. Todos ellos mantendrán sus características de programación.

Otra de las innovaciones que se mostraron en la presentación fueron las aplicaciones HBO Extras, que muestra en la pantalla de los celulares y tablets características de los episodios de algunas de las series de la señal durante la transmisión, HBO In, una aplicación que aumenta la experiencia para televidentes con discapacidades, y HBO Podcast, otra aplicación en la que se pueden escuchar programas radiales sobre las series Watchmen y His Dark Materials, de reciente estreno.

De esta forma, HBO se prepara con todo para competir en el cada vez más poblado mercado de la TV, en el cable y el streaming.