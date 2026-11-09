"Los dos Papas": la película volvió a ser tendencia por la visita de León XIV a la Argentina

El tráiler de "Los dos Papas"

Uno de los ejes centrales del drama es el vínculo entre Benedicto XVI y Francisco antes del traspaso de poder. Sin embargo, los diálogos y encuentros que se muestran en pantalla fueron recreados y no hay registros de que hayan sucedido exactamente de esa manera. La película utiliza esas escenas para imaginar las tensiones internas de la Iglesia y las discusiones que pudieron atravesar a sus protagonistas durante una etapa marcada por la decisión inédita de un Papa de renunciar.

El filme también incorpora episodios del pasado de Bergoglio, entre ellos una historia sentimental de su juventud. Ese tramo tiene un antecedente real: cuando tenía 12 años, Jorge Bergoglio le escribió una carta a su vecina Amalia para proponerle matrimonio. Según trascendió, en el mensaje le habría advertido: “Si no aceptás casarte conmigo, me voy a hacer cura”. La producción retoma esa anécdota, aunque modifica y dramatiza algunos elementos para integrarla al desarrollo de la historia.

Con la llegada de León XIV y el regreso de la atención pública sobre el Vaticano, “Los dos papas” encontró una nueva oportunidad para captar espectadores. La película permite volver sobre la transición entre dos pontificados y acercarse, desde una mirada cinematográfica, a las diferencias personales y religiosas que marcaron aquella etapa.