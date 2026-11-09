"Los dos Papas": la película volvió a ser tendencia por la visita de León XIV a la Argentina

El filme de Fernando Meirelles, disponible en Netflix y protagonizado por Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, reconstruye el vínculo entre Benedicto XVI y Jorge Bergoglio, con diálogos recreados y episodios inspirados en hechos reales.
La visita del Papa León XIV a la Argentina despertó un renovado interés por “Los dos papas”, el film de Netflix que reconstruye el vínculo entre Benedicto XVI y Francisco. La película volvió a escalar entre los contenidos más vistos de la plataforma y puso otra vez en circulación una historia centrada en uno de los momentos más trascendentes de la Iglesia católica reciente: la renuncia del pontífice alemán y la posterior elección de Jorge Bergoglio como su sucesor.
La sinopsis oficial de Netflix presenta la producción como una historia sobre “la relación entre los papas Benedicto XVI y Francisco, quienes deben afrontar sus propios pasados y las demandas del mundo moderno para forjar un nuevo camino para la Iglesia Católica”. Dirigida por el brasileño Fernando Meirelles y estrenada en 2019, la película tiene a Anthony Hopkins en el papel de Joseph Ratzinger y Jonathan Pryce como Jorge Bergoglio. También participa el argentino Juan Minujín, que interpreta a Bergoglio durante su juventud.
La trama se construye alrededor de las diferencias de pensamiento entre ambos religiosos y las conversaciones que mantienen en un período de profundos cambios para el Vaticano. Mientras Benedicto XVI representa una mirada más tradicional, Bergoglio aparece asociado a una postura reformista sobre el rumbo de la Iglesia. A partir de ese contraste, el filme aborda temas como la fe, el poder, las responsabilidades del papado y la necesidad de encontrar respuestas frente a las transformaciones del mundo contemporáneo.
Aunque está inspirada en acontecimientos históricos, “Los dos papas” es una obra de ficción y no una reconstrucción documental. Recupera episodios reales, pero dramatiza encuentros y conversaciones privadas para desarrollar su relato. Entre los hechos que aparecen está la muerte de Juan Pablo II, en abril de 2005, y el cónclave que eligió a Joseph Ratzinger como su sucesor después de cuatro votaciones. Bergoglio también participó de aquella elección, aunque no existen pruebas de que haya vivido el resultado de la manera en que lo representa la producción.
Uno de los ejes centrales del drama es el vínculo entre Benedicto XVI y Francisco antes del traspaso de poder. Sin embargo, los diálogos y encuentros que se muestran en pantalla fueron recreados y no hay registros de que hayan sucedido exactamente de esa manera. La película utiliza esas escenas para imaginar las tensiones internas de la Iglesia y las discusiones que pudieron atravesar a sus protagonistas durante una etapa marcada por la decisión inédita de un Papa de renunciar.
El filme también incorpora episodios del pasado de Bergoglio, entre ellos una historia sentimental de su juventud. Ese tramo tiene un antecedente real: cuando tenía 12 años, Jorge Bergoglio le escribió una carta a su vecina Amalia para proponerle matrimonio. Según trascendió, en el mensaje le habría advertido: “Si no aceptás casarte conmigo, me voy a hacer cura”. La producción retoma esa anécdota, aunque modifica y dramatiza algunos elementos para integrarla al desarrollo de la historia.
Con la llegada de León XIV y el regreso de la atención pública sobre el Vaticano, “Los dos papas” encontró una nueva oportunidad para captar espectadores. La película permite volver sobre la transición entre dos pontificados y acercarse, desde una mirada cinematográfica, a las diferencias personales y religiosas que marcaron aquella etapa.
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