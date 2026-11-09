El ex Beatle entra oficialmente al club de los milmillonarios y sólo lo superan Jay-Z y Taylor Swift. Su fortuna se sostiene en catálogos musicales, derechos de autor, giras y una colección de arte.
A sus 84 años, Sir Paul McCartney alcanzó el estatus de milmillonario, según lo informó la revista Forbes que lo sitúa en el tercer puesto del ranking de músicos más ricos del planeta, con una fortuna estimada en 1.400 millones de dólares, según reveló la publicación Forbes
A través de su nuevo newsletter “The Billie”, la noticia viene a noticia confirmar lo que el "Sunday Times Rich List" -ranking anual publicado por el periódico británico The Sunday Times- ya había anticipado en 2024: el último gran Beatle en actividad es ahora, también, uno de los artistas más adinerados de la historia.
El ranking de Forbes es claro, en el primer lugar está el rapero, productor, empresario y actor estadounidense Jay-Z -con 2.800 millones de dólares-, seguido de la cantautora estadounidense Taylor Swift, con 2.000 millones. Más atrás aparecen figuras como Bruce Springsteen -alrededor de 1.200 millones- y otros artistas que rondan o superan los mil millones gracias a negocios paralelos o ventas de catálogos.
La mayor parte de la riqueza de McCartney no proviene solo de las regalías por sus temas. En 1969 -poco antes de la disolución de los Beatles, fundó MPL Communications- su propia compañía de edición musical, ya que a través de ella controla no solo su catálogo en solitario y el de Wings, sino miles de canciones de otros artistas.
Se destaca la compra del catálogo de Buddy Holly, derechos de musicales de Broadway (como "Grease" y "Annie") y estándares navideños como "It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas", "The Christmas Song", "Blue Christmas" y "Baby, It’s Cold Outside". Forbes valora este paquete en cerca de 250 millones de dólares.
Como miembro de los Beatles, recibe el 25 % de los ingresos de Apple Corps, la holding de la banda, que genera unos 50 millones de dólares anuales por streaming, ventas de vinilo y merchandising, algo valorado en más de 150 millones por cada miembro o sus herederos. Aún más valioso es su porcentaje de los derechos de autor de las canciones que coescribió con John Lennon, que tras décadas de juicios y renegociaciones, recuperó el control de los derechos en Estados Unidos, lo que le reporta entre 10 y 200 millones al año.
Su tour "Got Back" -de 79 conciertos entre 2022 y 2025- contribuyó a que sus ingresos acumulados por presentaciones en vivo superaran los mil millones de dólares, según datos previos de Billboard. Completan el patrimonio propiedades en el Reino Unido y los Hamptons, y una colección de arte que incluye obras de Pablo Picasso y René Magritte.
En mayo de 2026 lanzó su 20º álbum como solista, "The Boys of Dungeon Lane", y es el protagonista del documental "Paul McCartney: Hombre a la fuga", dirigido por Morgan Neville, que cubre su etapa post-Beatles y el nacimiento de Wings.
Forbes resume su trayectoria con una frase que el propio McCartney pronunció alguna vez “¿Es más noble no escribir por dinero, sino solo por el arte y el amor? Creo que ambas cosas pueden coexistir. Me alegra poder disfrutar de las dos”.
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