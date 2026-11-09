Se destaca la compra del catálogo de Buddy Holly, derechos de musicales de Broadway (como "Grease" y "Annie") y estándares navideños como "It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas", "The Christmas Song", "Blue Christmas" y "Baby, It’s Cold Outside". Forbes valora este paquete en cerca de 250 millones de dólares.

Como miembro de los Beatles, recibe el 25 % de los ingresos de Apple Corps, la holding de la banda, que genera unos 50 millones de dólares anuales por streaming, ventas de vinilo y merchandising, algo valorado en más de 150 millones por cada miembro o sus herederos. Aún más valioso es su porcentaje de los derechos de autor de las canciones que coescribió con John Lennon, que tras décadas de juicios y renegociaciones, recuperó el control de los derechos en Estados Unidos, lo que le reporta entre 10 y 200 millones al año.

Su tour "Got Back" -de 79 conciertos entre 2022 y 2025- contribuyó a que sus ingresos acumulados por presentaciones en vivo superaran los mil millones de dólares, según datos previos de Billboard. Completan el patrimonio propiedades en el Reino Unido y los Hamptons, y una colección de arte que incluye obras de Pablo Picasso y René Magritte.

En mayo de 2026 lanzó su 20º álbum como solista, "The Boys of Dungeon Lane", y es el protagonista del documental "Paul McCartney: Hombre a la fuga", dirigido por Morgan Neville, que cubre su etapa post-Beatles y el nacimiento de Wings.

Forbes resume su trayectoria con una frase que el propio McCartney pronunció alguna vez “¿Es más noble no escribir por dinero, sino solo por el arte y el amor? Creo que ambas cosas pueden coexistir. Me alegra poder disfrutar de las dos”.