Hillsong, en el Luna Park: rock, empatía y emoción

Hillsong United es todo un ícono del rock cristiano, caracterizado por el mensaje "no religioso" y orientado más bien al sentido de empatía con la sociedad, en pos de hacer un mundo mejor, desde el lugar de cada persona.

Han grabado más de 20 placas en varios idiomas, y entre las más conocidas se encuentran "Unidos Permanecemos", "All the Above", "Across the Earth" y "Wonder".

Su más reciente producción es People, la cual formará parte del repertorio que entonarán en el Luna. Su single "Good Grace" debutó en el n°1 en el Top Álbum de Billboard, y se ubica en el registro de ventas más alto.

Actualmente Hillsong United cuenta con una importante cantidad de integrantes, tales como Reuben Morgan, Joel Houston, Ben Fielding, David Ware, Annie Garratt, Tarryn Stokes y Marty Sampson.

Además, han formado parte de la banda la reconocida Darlene Zschech, cuyos temas se han pasado en los entretiempo de algunos partidos de la Premier League de Inglaterra, y el notable músico Geoff Bullock.