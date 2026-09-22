La preocupante información de Ángel de Brito sobre la salud de Mirtha Legrand: "Dificilísimo"

La diva de la tevé lleva cuatro días de su nueva internación, intentando superar una severa Neumonía. "Hay que esperar".
Ángel de Brito contó todo lo que sabe sobre la realidad en la salud de Mirtha Legrand, internada desde fines de la semana pasada por una Neumonía. La estrella de la tevé de 99 años volvió a ingresar al Sanatorio Mater Dei, luego de complicaciones en su cuadro respiratorio, tras superar una primera estadía de varios días, en el centro médico.
“Sobre Mirtha voy a ser muy escueto y muy prudente”, anticipó Ángel, antes de desglosar su información sobre el presente de la diva de los almuerzos. Acto seguido, el conductor comenzó a compartir lo que sabe, desde su programa Ángel responde, en el stream Bondi Live. "Mirtha fue internada el viernes nuevamente y los partes que dan en el Mater Dei deben ser a pedido de la familia y es la nada misma, no dicen nada”.
"Ella está cursando una neumonía bacteriana, que es un estado dificilísimo para cualquiera, y más para una señora de 99 años”, puntualizó, De Brito. "Por suerte, identificaron cuál era la bacteria. El viernes la cuestión era dramática, el sábado Mirtha repuntó y durmió bien gracias a los antibióticos”.
"Si escuchan ‘mejoría’ piensen en 99 años y neumonía bacteriana. Hay que esperar y hay que ser prudentes”, remarcó, el también conductor de LAM, en las noches de América. Recordemos que, en el día de ayer, lunes 21 de septiembre, el parte médico oficial brindado por el sanatorio hizo referencia a cómo es la evolución de Legrand, en las últimas horas.
El centro médico porteño, ubicado a unas pocas cuadras de la casa de Mirta, informó que la conductora “continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado” . Y que seguirá con el tratamiento específico y los controles necesarios, a fin de apostar a una completa recuperación, con el correr de los días.
El comunicado oficial autorizado por la familia también indicó que la conductora recibió la visita de sus seres más cercanos, quienes agradecieron las muestras de cariño y pidieron respeto por su salud. Todos los días, en horas de la tarde, la ve, también, su médico de cabecera particular. El próximo parte médico está previsto para el miércoles, siempre que no se produzcan cambios.
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