La preocupante información de Ángel de Brito sobre la salud de Mirtha Legrand: "Dificilísimo"

EL PARTE MÉDICO DE CHIQUITA

El centro médico porteño, ubicado a unas pocas cuadras de la casa de Mirta, informó que la conductora “continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado” . Y que seguirá con el tratamiento específico y los controles necesarios, a fin de apostar a una completa recuperación, con el correr de los días.

El comunicado oficial autorizado por la familia también indicó que la conductora recibió la visita de sus seres más cercanos, quienes agradecieron las muestras de cariño y pidieron respeto por su salud. Todos los días, en horas de la tarde, la ve, también, su médico de cabecera particular. El próximo parte médico está previsto para el miércoles, siempre que no se produzcan cambios.