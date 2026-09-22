Luis Miguel anunció el Tour 2027

El ídolo de la canción anunció una nueva gira luego del impacto en el panorama musical que causó el éxito de su último tour realizado entre 2023 y 2024.
El cantante mexicano Luis Miguel confirmó su regreso a los escenarios con el “Luis Miguel Tour 2027” a través de una publicación escueta en sus redes sociales: sólo una imagen de su rostro, traje oscuro y la leyenda plateada del tour, sin calendario, ciudades ni venta de entradas.
El anuncio llega casi dos años después del cierre de su última gira, que empezó el 3 de agosto de 2023 en la Ciudad de Buenos Aires y terminó el 18 de diciembre de 2024 en el Campo Argentino de Polo, también en la capital argentina. Con este tour el interprete latino recorrió América y Europa, sumó más de 150 conciertos, y según Billboard Boxscore se convirtió en la gira latina más taquillera de la historia, con recaudación estimada en más de 424 millones de dólares y cerca de tres millones de espectadores.
Si bien por ahora no hay destinos confirmados, los fanáticos de México, Argentina, Chile, Estados Unidos y España -sus mercados habituales- esperan ansiosamente que el itinerario de este nuevo tour del "Rey Sol" se publique en los canales oficiales.
Días antes del aviso oficial, la Procuraduría Federal del Consumidor de México (Profeco) alertó sobre una estafa: se vendían boletos falsos de un supuesto “La Despedida Tour 2027” (Palacio de los Deportes, Guadalajara y Monterrey en enero) a través del sitio GoTicket. Con el anuncio real, las autoridades y el propio entorno del cantante insisten en comprar solo en canales verificados.
Luis Miguel Gallego Basteri nació en San Juan, Puerto Rico, se crió en México y debutó de niño con el disco "Un sol". Pasó del ídolo juvenil al intérprete de baladas, pop y, sobre todo, boleros. Con Romance -en 1991- y sus secuelas, devolvieron a Armando Manzanero y Agustín Lara a un público masivo.
El “Luis Miguel Tour 2027” todavía es solo un cartel en redes sociales. Faltan fechas, lugares, precios y el arranque de la venta. Mientras tanto, el mensaje ya se lanzó: El Rey Sol vuelve el año que viene.
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