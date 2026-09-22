Luis Miguel anunció el Tour 2027

Luis Miguel Gallego Basteri nació en San Juan, Puerto Rico, se crió en México y debutó de niño con el disco "Un sol". Pasó del ídolo juvenil al intérprete de baladas, pop y, sobre todo, boleros. Con Romance -en 1991- y sus secuelas, devolvieron a Armando Manzanero y Agustín Lara a un público masivo.

El “Luis Miguel Tour 2027” todavía es solo un cartel en redes sociales. Faltan fechas, lugares, precios y el arranque de la venta. Mientras tanto, el mensaje ya se lanzó: El Rey Sol vuelve el año que viene.