La Reini reveló el por qué se volvió a separar de Homero Pettinato: "Me llegaron las pruebas"

La finalista de Masterchef Celebrity blanqueó la razón por la que volvió a fallar un intento de relación amorosa con su ex.
Después de apostar a una reconciliación tras un escándalo público con versiones y fuertes acusaciones de Sofía Gonet a Homero Pettinato, la relación entre la ex participante de Masterchef Celebrity y el integrante de Olga, se volvió a quebrar. En esta ocasión, La Reini aseguró que el motivo tiene que ver con que descubrió infidelidades.
"A veces pienso que mi relación con Homero es como la que tenían Frida Kahlo y Diego Rivero, que se peleaban... El muy mujeriego. Ahí pasaba algo así y acá, también", lanzó Sofía, sin filtro, mientras recorría con Marley -en Por el mundo, por Telefe- la que fue la casa de la pareja de artistas, en México.
"Ella estaba bastante enamorada, el bastante mujeriego... Fuertes acusaciones. Siempre, siempre hay pruebas", argumentó, Gonet, en voz alta, al ser consultada por el conductor sobre el motivo en el que se basaban sus dichos sobre el accionar amoroso de Pettinato.
"Como yo me llevo muy bien con las mujeres, las pruebas me las mandan directamente. Entonces, yo recibo información. Primero meten el cuerno y después , te mandan. Un poco tarde, me lo hubiesen dicho antes de hacerlo. Pero bueno, se recibe la información. Es así, las relaciones son problemáticas", compartió, La Reini.
Homero Pettinato opinó sobre la condena a 3 años de prisión en suspenso a su hermano Felipe por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. “La gente cree que somos ‘Los Corleone’ manejando la justicia con nuestros millones de dólares. Si vieran un resumencito de las deudas que tenemos sería una historia totalmente diferente”,contó.
"Creo 100 % en la inocencia de Felipe. Para nosotros es muy amargo el trago. Construyeron un villano y un relato que no es verdadero. Yo creo que eso influenció. Por eso para nosotros es muy amargo. Para él, no te voy a mentir, es un alivio saber que no va a estar pisando una cárcel", expresó, Pettinato.
"Felipe estuvo encerrado tres años. Desde que pasó esto, estuvo en instituciones que tienen las libertades muy reducidas; que no salís de ahí adentro, ni tenés uso de tecnología; tenés que acatar todo tipo de órdenes, estar en tratamiento estricto y lo hizo. Eso nos pone muy contentos".
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