La Reini reveló el por qué se volvió a separar de Homero Pettinato: "Me llegaron las pruebas"

La Reini explicó por qué se volvió a separar de Homero Petinatto

Homero Pettinato opinó sobre la sentencia a su hermano, Felipe

Homero Pettinato opinó sobre la condena a 3 años de prisión en suspenso a su hermano Felipe por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. “La gente cree que somos ‘Los Corleone’ manejando la justicia con nuestros millones de dólares. Si vieran un resumencito de las deudas que tenemos sería una historia totalmente diferente”,contó.

"Creo 100 % en la inocencia de Felipe. Para nosotros es muy amargo el trago. Construyeron un villano y un relato que no es verdadero. Yo creo que eso influenció. Por eso para nosotros es muy amargo. Para él, no te voy a mentir, es un alivio saber que no va a estar pisando una cárcel", expresó, Pettinato.

"Felipe estuvo encerrado tres años. Desde que pasó esto, estuvo en instituciones que tienen las libertades muy reducidas; que no salís de ahí adentro, ni tenés uso de tecnología; tenés que acatar todo tipo de órdenes, estar en tratamiento estricto y lo hizo. Eso nos pone muy contentos".