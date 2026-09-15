Gustavo Sofovich chocó, hubo un gran operarivo y el test de alcoholemia le dio negativo

¿POR QUÉ SOFOVICH NO SE BAJABA DEL AUTO?

Gustavo, tras ser informado por la policía de que podía regresar a su domicilio, habló con los medios de comunicación que se acercaron hasta el lugar, para conocer los detalles de lo que había pasado y escuchar su versión de los hechos. Fue entonces que, el dueño del programa nocturno de América, dijo ante las cámaras.

"Me dijeron que el fiscal no lo permitía hasta que no se me hiciera el control”, contó Sofovich, sobre la razón por la que por largo tiempo se mantuvo adentro de su vehículo, sin descender del mismo.