Gustavo Sofovich chocó, hubo un gran operarivo y el test de alcoholemia le dio negativo

El productor de Polémica en el bar protagonizó un incidente vial esta mañana muy temprano tras chocar con una moto. "Yo me acuesto a las 11 de la noche y a las 5, ya estoy haciendo ejercicio. Para algunos es un horario raro pero es mi hora habitual”.
Bien temprano, cerca de las cinco, Gustavo Sofovich, hijo del recordado Gerardo, salió con su auto y chochó con una moto en la que viajaba una pareja. La mujer de veintitrés años fue traslada al hospital más cercano, al Rivadavia, para hacerle unas curaciones y estudios, pero están fuera de peligro.
Sin embargo, el productor de Polémica en el bar, permaneció retenido por la policía, en el lugar. El incidente vial se generó en pleno corazón porteño, en el barrio de Palermo, cuando el auto en el que viajaba Gustavo tocó a la moto o a la inversa, aún no se determinó.
Sofovich tuvo que quedarse dentro del vehículo unas dos horas y, pasado ese tiempo, fue que recién le realizaron el tradicional test de alcoholemia, para descartar que no haya consumido ninguna bebida espirituosa, antes de subirse al cuatro ruedas. El test dio negativo para la presencia de alcohol en sangre.
"Yo me acuesto a las 11 de la noche y a las 5, ya estoy haciendo ejercicio. Para algunos es un horario raro pero es mi hora habitual”, se justificó Gustavo, sobre el horario, en el que sucedió el choque y el motivo por el que andaba, en auto, por las calles. “Lo toqué al pibe o él me tocó a mí, eso no importa, lo que importa es que están todos bien”.
Gustavo, tras ser informado por la policía de que podía regresar a su domicilio, habló con los medios de comunicación que se acercaron hasta el lugar, para conocer los detalles de lo que había pasado y escuchar su versión de los hechos. Fue entonces que, el dueño del programa nocturno de América, dijo ante las cámaras.
"Me dijeron que el fiscal no lo permitía hasta que no se me hiciera el control”, contó Sofovich, sobre la razón por la que por largo tiempo se mantuvo adentro de su vehículo, sin descender del mismo.
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