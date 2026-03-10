Impacto por la confesión del cantante Julián Serrano: "Hace días que escucho el llamado de Dios"

“Quiero saber si soy el único al que le está pasando esto. Hace algunos días o algunas semanas, sin ponerme como si estoy teniendo una epifanía (revelación divina), pero síestuve escuchando como el llamado de Dios, como de ángeles o arcángeles que me están tratando de comunicar algo", compartió el cantante, desde su perfil de Tik Tok.

"Durante mucho tiempo me alejé de Dios. O sea, no tanto porque eventualmente rezaba y me encomendaba, pero últimamente lo empecé a tener más en cuenta”, compartió el cantante, en un video casero que se grabó desde el interior de su auto. “Es tremendo el cambio que uno genera en su vida cuando empieza a rezar, encomendarse, creer y tener fe".

"Lo quiero compartir, quiero leer otro tipo de cosas, quiero tener otro tipo de pensamientos, quiero ver la vida desde otros ángulos, tener un poquito más de conciencia de todo lo que han dicho las Sagradas Escrituras... Lo quería compartir, quería saber si soy el único que le está pasando esto o es algo ya colectivo”, expresó, Serrano.

LA REACCIÓN DE JULIÁN ANTE LA CRÍTICAS

“Es por ahí, Julián, buscalo a Dios”, leyó Julián, también influencer, sobre el comentario de una usuaria. Y, acto seguido, el ex de Oriana Sabatini, comentó: “Bueno, chicos, la verdad es que no sabía que iba a tener tanto impacto. Me pone muy feliz, porque muchos de mis seguidores ya estaban sintiendo como ese susurro”.

"Soy un ser humano que comete sus errores y tuve alcance a lugares donde a mucha gente les encantaría estar, o cierta posición de visibilidad, poder, influencia, etcétera. Si eso no está bien orientado, te puede autodestruir y te puede hacer muy muy mal. Literalmente, sé que suena a cliché, pero es cierto. O sea, si tenés a Dios con vos, no te hace falta nada”.