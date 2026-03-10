MasterChef Celebrity: doble eliminación en camino a la final

Antes de revelar su decisión, Germán Martitegui expresó “Quiero empezar por felicitarlos a los cinco, quiero que hoy estén contentos con lo que hicieron porque realmente fue muy difícil y fueron 5 lomos Wellington muy profesionales”, mientras que Wanda Nara acotó “Se nota que son 5 profesionales que hasta el último minuto dieron lo mejor”.

Primero llamaron a Emilia Attias y el Turco Husaín, entonces Donato de Santis les confirmó que los dos serían parte de la semana final del porgrama. Seguidamente, Damián Betular hizo pasar al frente a la Joaqui, el Chino Leunis y a Sofía Gonet. “El cocinero o la cocinera que sigue en carrera y se mete en la última semana de Masterchef Celebrity, camino a la final, es… la Reini” confirmó el jurado repostero.

“Para nosotros es muy lindo, al alma y al corazón, que hayan honrado algo que nosotros amamos tanto hacer todos los días. Dos número 1. A mí no me quedan más que palabras de agradecimiento, cómo han disfrutado toda la competencia. Es un sabor amargo quedarse acá, sí lo es, pero se llevan un montón. Los queremos mucho, esperamos verlos en la final para compartirla juntos. Muchas gracias a los dos” les dijo Damián Betular a los participantes eliminados.

Por su parte, Donato de Santis les dijo que desde que empezó el programa, y para toda la vida, los va a unir la pasión por la cocina y compartió unas sentidas palabras con cada uno de los participantes. Germán Martitegui y Wanda Nara se sumaron a los dichos de su colega y jurado. Para cerrar, el Chino y la Joaqui agradecieron a cada uno de los que trabajan en este proyecto, abrazaron a cada uno de sus compañeros, dejaron sus delantales y se despidieron de las cocinas.