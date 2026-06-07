Indio Solari: los fanáticos hacen más de 50 cuadras de cola para darle el último adiós

A tres horas del inicio del velorio, los fanáticos realizan más de 50 cuadras de cola para despedir al Indio Solari.

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El último adiós al Indio Solari: cómo será el operativo

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, informó que se desplegará un dispositivo con 8.000 personas destinadas a tareas de seguridad, salud y logística. “Habrá postas sanitarias, puestos de hidratación, baños químicos y pantallas en las afueras del Polideportivo”, explicó en sus redes sociales. "Hemos preparado un operativo muy importante para garantizar los cuidados y el respeto que su memoria merece", destacó el jefe comunal.

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pidió "respetar los corredores de circulación, contenciones y vallas de seguridad para evitar aglomeraciones en los accesos". Y agregó: "Como diría el Indio, cuidémonos entre todos".

velorioindio El mapa con los accesos y cómo llegar al velorio del Indio Solari.

Desde sus redes sociales, Kicillof definió también al exlíder de Los Redondos como "un emblema de la música, la cultura y la identidad nacional".

Asimismo, desde AUBASA -la empresa encargada de las autopistas bonaerenses-, comunicó que se liberarán los peajes en el tramo Buenos Aires-La Plata, en ambos sentidos, con el fin de facilitar la asistencia al velorio.

Tras el fallecimiento del cantante, la concesionaria dictó la medida que funcionará desde las primeras horas del domingo y se mantendrá hasta el final del día, como una manera de acompañamiento al tránsito vehicular en las intersecciones de La Plata, Berisso, Ensenada y el AMBA.

La propia organización publicó anteriormente un breve homenaje: en distintos carteles lumínicos de las rutas, escribieron versos de distintas canciones de Solari, como “Mi único héroe en este lío”; “Las despedidas son de esos dolores dulces” y “El lujo es vulgaridad”.