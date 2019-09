Inés Estévez no pudo registrar a sus hijas con su apellido

Invitada en Podemos Hablar, la actriz y cantante se prendió al debate sobre los avances culturales y las nuevas formas de familia, para contar su propia experiencia con su ex esposo y colega.

"Quise llamar a mis hijas Estévez -Vena porque me parecía más musical pero no me dejaron", aseguró quien por supuesto destacó que "la intención era que lleve el apellido de los dos".

Quien comparte rol protagónico en la nueva tira de Telefé, Pequeña Victoria, recordó que tal determinación en relación a los apellidos "entonces no era admisible", recordó diez años atrás del momento del registro. "Ellas son Vena-Estévez porque ya están anotadas así, pero en realidad me encantaría que fueran Estévez-Vena", insistió.