¿Evangelina Anderson envuelta en una escándalo de estafa familiar?

La panelista de Cortá por Lozano quedó envuelta en una grave problemática familiar. A su ex y parte de su clan le pidieron un embargo preventino.
Evangelina Anderson está envuelta en un escándalo por presunta estafa. Su exmarido, Martín Demichelis y un familiar cercano de ella habrían adquirido un terreno y vendido departamentos en construcción, que nunca se entregaron. "Se los imputó formalmente. Pidieron la inhibición de bienes".
"Se imputó formalmente, entre otros, a Martín Demichelis y a una persona llamada Héctor Osvaldo Paternó, el dueño del terreno donde se construyó el edificio en Villa Urquiza, cuyos departamentos nunca se entregaron, que sería el tío de Evangelina. Pidieron embargo preventivo e inhibición general de bienes", contaron en A la tarde, el programa de Karina Mazzocco, por América.
"Se imputó formalmente, entre otros, a Martín Demichelis y a una persona llamada Héctor Osvaldo Paternó, el dueño del terreno", informaron sobre la investigación legal, que continúa con su curso. Conocida esta realidad, fue la propia Evangelina quien se refirió al tema públicamente.
“Tienen que tener cuidado con las cosas que dicen porque meten personas, y no pueden ensuciar así a la gente. Pregúntenle a él (en referencia a Demichelis) porque yo estoy separada, no tengo nada que ver", se excusó, Anderson. "Es todo mentira, nos estafaron a nosotros, yo no tengo nada que decir, la Justicia actuará", remarcó, la integrante de Cortá por Lozano, en las tardes de Telefe. "Averigüen todo, no estoy muy empapada para hablar del tema. Sé que no estafaron y ahora está este problema".
“La empresa empezó a crear fideicomisos y buscar espacios para levantar edificios y vender departamentos. Hicieron un fideicomiso, vendieron todos los departamentos, pero nunca los entregaron. Al día de hoy la gente reclama y no hay respuestas”, se conoció, sobre los hechos por lo que la justicia está detrás de las "pistas" que podrían vincular a DEmichelis y la familia de Evangelina, en el ilicito.
“Hay posturas encontradas... Por un lado, hay quienes dicen que Demichelis era socio y que el terreno habría sido del padre de Evangelina. En tanto, del lado de Demichelis, sostienen: ‘A nosotros nos estafaron también’. La suma sería, nada más ni nada menos, que por siete millones de dólares".