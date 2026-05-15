¿Evangelina Anderson envuelta en una escándalo de estafa familiar?

LAS ACUSACIONES QUE PESAN SOBRE DEMICHELIS

“La empresa empezó a crear fideicomisos y buscar espacios para levantar edificios y vender departamentos. Hicieron un fideicomiso, vendieron todos los departamentos, pero nunca los entregaron. Al día de hoy la gente reclama y no hay respuestas”, se conoció, sobre los hechos por lo que la justicia está detrás de las "pistas" que podrían vincular a DEmichelis y la familia de Evangelina, en el ilicito.

Evangelina Anderson, nota Evangelina y Martín Demichelis se separaron hace casi dos años. Tienen tres hijos en común. Actualmente ella y los nenes residen en el país. Y el exjugador de fútbol, en el exterior.

“Hay posturas encontradas... Por un lado, hay quienes dicen que Demichelis era socio y que el terreno habría sido del padre de Evangelina. En tanto, del lado de Demichelis, sostienen: ‘A nosotros nos estafaron también’. La suma sería, nada más ni nada menos, que por siete millones de dólares".