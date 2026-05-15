Se reveló el romance oculto que Nico Occhiato tuvo con otra famosa: "La pasamos bien"

Noelia Marzol confesó que tuvo un romance con Nico Occhiato

LOS ROMANCES DE OCCHIATO

Desde que Nico empezó a incursionar en los medios, su primer romance por el que se hizo conocido fue la relación que mantuvo por algunos años con Flor Vigna. Luego, el presentador empezó a hacer su carrera como conductor de tevé hasta que se inclinó por el mundo empresarial, al frente de Luzu.

Y, en el medio de ese camino, Occhiato mantuvo una breve relación no solo con Marzol, sino que tuvo un coqueteo con Graciela Alfano. Hasta que el amor por Flor Jazmín Peña, -a quien conoció en el Bailando por un sueño-, lo "hizo sentar cabeza" y es una relación amorosa que mantiene hasta el día de hoy.