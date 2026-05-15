Se reveló el romance oculto que Nico Occhiato tuvo con otra famosa: "La pasamos bien"

El líder de Luzu también mantuvo un romance con una conocida bailarina y actriz que ahora decidió "blanquear" la relación.
Noelia Marzol reconoció, por primera vez, que mantuvo con Nico Occhiato. La relación entre la bailarina y el conductor se remonta a siete años atrás, cuando ambos trabajaban juntos en un programa de tevé. "La pasamos bien".
“¿Tuviste muchos romances en el Bailando que no se sepan?”, le preguntaron a Noelia en El ejército de LAM, el programa de stream de Bondi Live. Y, lejos de escaparle al tema, Noelia comenzó a contar. “¿Que no se sepan? No, en el Bailando no. Yo siempre picoteé fuerte”.
“¿Alguien muy muy famoso que no se sepa?”, fue reconsultada la bailarina, en vivo. “Puede ser, sí”, empezó a sincerarse, Marzol. Hasta que la conversación derivó en el nombre y apellido concreto del conductor de Luzu. “Con Nico Occhiato siempre me quedó la duda, ¿fue efímero ese vínculo? ¿Cómo fue?", quiso saber Santiago Riva Roy.
"La pasamos bien, ustedes también son muy insistentes… vos te estás conociendo con alguien y no salís a los dos días a decir ‘estoy saliendo’”, reconoció, Marzol, sobre lo que fue su vínculo con Occhiato. "Ahora sí te digo, la pasamos bien”, expresó, Noelia, sobre lo que fue su vínculo en el 2019 con el actual novio de Jazmín Peña.
Desde que Nico empezó a incursionar en los medios, su primer romance por el que se hizo conocido fue la relación que mantuvo por algunos años con Flor Vigna. Luego, el presentador empezó a hacer su carrera como conductor de tevé hasta que se inclinó por el mundo empresarial, al frente de Luzu.
Y, en el medio de ese camino, Occhiato mantuvo una breve relación no solo con Marzol, sino que tuvo un coqueteo con Graciela Alfano. Hasta que el amor por Flor Jazmín Peña, -a quien conoció en el Bailando por un sueño-, lo "hizo sentar cabeza" y es una relación amorosa que mantiene hasta el día de hoy.
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