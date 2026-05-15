Conmovedora carta de Pampita a su hija Blanca, en el día que hubiese cumplido 20 años

La modelo le dedicó una sentida carta abierta a su primogénita, fallecida en el 2012. "A los que no sangraron por dentro con heridas que nunca cierran… Les presto mis zapatos".
Blanca Vicuña nació el 15 de mayo de 2006 en Santiago de Chile. Fue la primera hija de la historia de amor entre Carolina Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña. Y en el día en que la jovencita hubiese cumplido veinte años, la modelo le dedicó profundas y emocionantes palabras. "A los que nunca perdieron lo más preciado… A los que no entienden cuanto cuesta caminar sin poder ver y tocar de nuevo… A los que no sangraron por dentro con heridas que nunca cierran… Les presto mis zapatos".
“A los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se ponga de cabeza con una llegada… Les presto mis zapatos”, comenzó el escrito que Carolina compartió en sus redes sociales, en una fecha especial. “A los que no oyeron la voz más dulce y suave cantando canciones todo el día… Les presto mis zapatos”.
"A los que no saben de Dios y su infinito corazón… Les presto mis zapatos", continúa la carta pública que Arodhain le dedicó a su hija. “A los que no se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años… Les presto mis zapatos. A los que no vieron dientes diminutos en una risa ruidosa y contagiosa que te hace reír hasta las lágrimas".
"A los que no escucharon atentos los mil sueños infinitos que puede contar una niña pequeña… A los que no se dan una idea lo divertida y alegre que puede ser una mariposa … Les presto mis zapatos. A los que no los llenaron de besos y caricias que te hacen explotar el corazón. A los que no contaron nunca con una amiga leal y buena que daría todo por cuidarte… A los que no sintieron una hermana dedicada y cariñosa, que te comparte todo, te cuida y te abraza apretado… Les presto mis zapatos", expresó, Pampita.
Fue en el año 2012 donde Pampita y Benjamín se tomaron unas vacaciones en un resort exclusivo de Cancún, ubicado en la Riviera Maya. El viaje incluyó a sus tres hijos. Por entonces, Blanca tenía seis años; Bautista, cuatro; y Beltrán era apenas un bebé. Todavía no había nacido Benicio.
Los primeros síntomas que presentó Blanca parecían propios de un resfrío común. Pero empezaron las dificultades para respirar y no mostraba signos de mejoría. Ante la gravedad del cuadro, la familia decidió regresar de inmediato a Santiago de Chile. Blanca fue trasladada a la Clínica Las Condes, donde ingresó en la Unidad de Tratamientos Intensivos el 30 de agosto de 2012.
Los médicos no lograban dar con un diagnóstico preciso y eso complicó más la situación. Se sospechaba la presencia de una bacteria poco común, pero los resultados de los distintos estudios no confirmaban ninguna hipótesis precisa. El sábado 8 de septiembre de 2012, se conoció la lamentable noticia. El parte médico explicó la causa con precisión: “Luego de nueve días internada en la Clínica Las Condes, y como consecuencia de una neumonía hemorrágica que ocasionó una falla multisistémica, fue confirmada la muerte de Blanca Vicuña Ardohain”.
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