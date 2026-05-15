Conmovedora carta de Pampita a su hija Blanca, en el día que hubiese cumplido 20 años

Pampita, nota 1

BLANQUITA, EN EL RECUERDO

Fue en el año 2012 donde Pampita y Benjamín se tomaron unas vacaciones en un resort exclusivo de Cancún, ubicado en la Riviera Maya. El viaje incluyó a sus tres hijos. Por entonces, Blanca tenía seis años; Bautista, cuatro; y Beltrán era apenas un bebé. Todavía no había nacido Benicio.

Pampita, nota 2

Los primeros síntomas que presentó Blanca parecían propios de un resfrío común. Pero empezaron las dificultades para respirar y no mostraba signos de mejoría. Ante la gravedad del cuadro, la familia decidió regresar de inmediato a Santiago de Chile. Blanca fue trasladada a la Clínica Las Condes, donde ingresó en la Unidad de Tratamientos Intensivos el 30 de agosto de 2012.

Pampita, nota 3

Los médicos no lograban dar con un diagnóstico preciso y eso complicó más la situación. Se sospechaba la presencia de una bacteria poco común, pero los resultados de los distintos estudios no confirmaban ninguna hipótesis precisa. El sábado 8 de septiembre de 2012, se conoció la lamentable noticia. El parte médico explicó la causa con precisión: “Luego de nueve días internada en la Clínica Las Condes, y como consecuencia de una neumonía hemorrágica que ocasionó una falla multisistémica, fue confirmada la muerte de Blanca Vicuña Ardohain”.