Agustín Bernasconi: habló de los rumores de romance con Wanda Nara

YANINA

Por ese motivo, Agustín Bernasconi decidió hacer un descargo a través de una historia de Instagram en la que sobre una fotografía con una vista aérea de set de filmación de "¿Quieres ser mi hijo?" escribió “Quiero aclarar que no estoy en ningún romance ni nada de lo que se está hablando. Estoy en Uruguay feliz grabando una película y preparando música nueva que sale este mes. Lo demás es todo mentira. Los quiero” intentando despejar las dudas sobre los rumores de romance con la mediática conductora.

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Además de actor Agustín Bernasconi es músico, cantante y compositor, por eso, además de participar en la filmación de una película en Uruguay, también se encuentra trabajando en sus nuevos temas musicales que verán que se conoceran en las próximas semanas.

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El lunes 27 de abril pasado comenzó en Uruguay -y aún continúa- el rodaje de la comedia romántica familiar “¿Quieres ser mi hijo?”, en donde Wanda Nara interpreta a Lucía, una mujer de 40 años que descubre la infidelidad de su pareja -interpretada por Jean Pierre Noher- lo que la obliga a volver a su vida de soltera. En esta "nueva vida" que tiene que afrontar, la mediática conductora se ve involucrada en una situación romántica con su vecino -Agustín Bernasconi-, un joven de 23 años al que le pide que se haga pasar por su hijo para una entrevista laboral.