La inesperada confesión de Araceli González: "Lloré toda mi vida por Adrián Suar"

La empresaria y actriz habló del dolor que la acompañó durante más de dos décadas, tras su separación del gerente de El 13.
Con la honestidad que la caracteriza a la hora de las declaraciones públicas, Araceli González se sinceró sobre el sentimiento de tristeza que la atravesó durante años y años, luego de la separación de Adrián Suar. A 22 años de la ruptura de la pareja, de todo este tiempo distanciados y de un acercamiento que se gestó en los últimos meses, reconoció una dura verdad: "por Adrián lloré toda mi vida".
"Es muy difícil hablar acá un proceso que a uno le llevó tantos años, de muchísimas cosas que tienen que ver con la vida, que poco puede entender otro. Pero yo estoy muy feliz con el paso que di y creo que es lo mejor que hice en mi vida, no solo para mí, sino también para mis hijos", contó Araceli, sobre su decisión, tiempo atrás, de enviarle un primer mensaje a Adrián, y generar un acercamiento.
"Nunca me pasó de llorar en ningún lado, pero en lo personal estábamos viviendo un año bastante difícil con un montón de cosas. Mirta tiene esa posibilidad de tocar ese punto y bueno, la verdad me agarró desprevenida y yo me juzgué también en lo personal", reflexionó, González, sobre su famoso llanto en la mesa de Mirtha Legrand, al hablar de Suar, meses atrás.
"No volvería a juzgarme, volvería a llorar mil y unas veces más, porque es un sentimiento, las emociones no se manejan... o me arrepiento en lo más mínimo, pero no lloré por Adrián. Por Adrián lloré toda mi vida, pero no ahora. Ya está, hace muchos años que yo me separé. Yo estoy enamorada mucho de mi hombre (en referencia a Fabián Mazzei), ese hermoso lo que tengo en mi casa, que fue muy protector de todos nosotros y que tampoco compite con nadie”, definió, la empresa de cosmética.
"Fabi solo vino a entregar lo que es, una persona hermosa y yo lo respeto mucho. Todas las decisiones que yo voy tomando las plasmo en mi mesa donde está Fabi, donde está mi hija, donde está Toto y el primero en apoyar a las decisiones que yo tomo es él. Así que no me gusta tampoco que digan... que me lo traten de tonto, porque no es nada tonto Fabi”, reflexionó, Araceli, a la salida de un reemplazo en el stream, Olga.
“No, no, no voy a entrar en eso. Que hablen lo que quieran, no me importa. Ni voy a opinar sobre eso. Me parece tremendo en un momento de tanta alegría que tengan que tirar mierda, pero bueno, es parte del juego”, dijo González, sobre las versiones de que estaría en crisis con Mazzei.
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