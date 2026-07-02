La inesperada confesión de Araceli González: "Lloré toda mi vida por Adrián Suar"

Araceli González, nota El reencuentro público entre Araceli y Adrián Suar, después de 22 años de separación.

ARACELI Y SU PRESENTE CON MAZZEI

"Fabi solo vino a entregar lo que es, una persona hermosa y yo lo respeto mucho. Todas las decisiones que yo voy tomando las plasmo en mi mesa donde está Fabi, donde está mi hija, donde está Toto y el primero en apoyar a las decisiones que yo tomo es él. Así que no me gusta tampoco que digan... que me lo traten de tonto, porque no es nada tonto Fabi”, reflexionó, Araceli, a la salida de un reemplazo en el stream, Olga.

“No, no, no voy a entrar en eso. Que hablen lo que quieran, no me importa. Ni voy a opinar sobre eso. Me parece tremendo en un momento de tanta alegría que tengan que tirar mierda, pero bueno, es parte del juego”, dijo González, sobre las versiones de que estaría en crisis con Mazzei.