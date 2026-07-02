Gran Hermano Generacion Dorada: Congelados con sorpresa para Tamara Paganini

Emocionante reencuentro en la casa de Gran Hermano cuando la prima de Tamara Paganini ingresó en el marco del “Congelados” y generó lágrimas, besos y un particular regalo.
En la primera noche del mes de julio, Gran Hermano Generación Dorada volvió a sorprender con una nueva edición del segmento “Congelados” y esta vez, la sorpresa llegó para Tamara Paganini, una de las participantes más recordadas de la primera edición del reality, que recibió la visita de su prima Soledad.
Tamara -conocida como “La India”- comenzó a llorar apenas escuchó “Amor narcótico”, la canción que la acompañó en su primera participación en Gran Hermano 2001. En ese instante supo que algo especial estaba por ocurrir y al abrirse la puerta giratoria, ingresó su prima Soledad, que no dudó en darle varios picos y entregarle un regalo bastante inusual: una camisa transpirada de Sebastián, su novio para que ella pudiera sentirlo más cerca. “Tiene un chivo de días que es tremendo” bromeó la visitante entre risas.
Soledad le transmitió un mensaje de apoyo familiar “Activa y jugá como una nena de seis años” y le aseguró que todos en el exterior están bien, que su casa y la salud de los suyos están en orden y que no tiene que preocuparse por nada. “Tenés que quedarte acá adentro” le destacó, en referencia a los momentos difíciles que Tamara atravesó recientemente dentro de la casa.
Una vez descongelada, Tamara Paganini fue ovacionada por sus compañeros e inmediatamente rompió en llanto “Es mi prima pero es como mi hermana” expresó visiblemente emocionada.
La subcampeona de la primera edición de Gran Hermano Argentina, en 2001, regresó en marzo de 2026 a “Gran Hermano Generación Dorada” tras 25 años. Su vuelta generó gran expectativa, pero también momentos de alta tensión: enfrentamientos fuertes -especialmente con Mariela Prieto-, un episodio de estrés que requirió atención médica y hasta una salida temporal de la casa por un problema de salud -sangrado en el oído-.
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