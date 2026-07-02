Gran Hermano Generacion Dorada: Congelados con sorpresa para Tamara Paganini

Embed

Tamara -conocida como “La India”- comenzó a llorar apenas escuchó “Amor narcótico”, la canción que la acompañó en su primera participación en Gran Hermano 2001. En ese instante supo que algo especial estaba por ocurrir y al abrirse la puerta giratoria, ingresó su prima Soledad, que no dudó en darle varios picos y entregarle un regalo bastante inusual: una camisa transpirada de Sebastián, su novio para que ella pudiera sentirlo más cerca. “Tiene un chivo de días que es tremendo” bromeó la visitante entre risas.