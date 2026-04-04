Inhabilitaron al conductor que provocó el accidente de Barby Franco en Cañuelas

Desde la cartera de Transporte señalaron que este tipo de medidas busca prevenir hechos graves y proteger a terceros ante conductas imprudentes. La intervención administrativa se suma a la investigación judicial en curso.

Barbie franco 1 Barby Franco, junto a Fernando Burlando y su hija (foto: redes)

El hecho se produjo cuando un vehículo ingresó en contramano y obligó a otros conductores a realizar maniobras evasivas. Aunque no hubo impacto directo con la camioneta, su accionar fue determinante en la dinámica que culminó en el accidente.

Tras las averiguaciones, se estableció que el conductor abandonó la camioneta en un campo de su propiedad en la localidad de Santa Rosa, dentro del mismo partido. Luego se retiró hacia Santa Teresita a bordo de otro vehículo, acompañado por familiares.

La causa quedó a cargo de la UFI N°2 del Departamento Judicial La Plata, donde se ordenaron las actuaciones correspondientes y el traslado del imputado a la comisaría de Cañuelas 1ra para avanzar con el proceso judicial.