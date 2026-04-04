Inhabilitaron al conductor que provocó el accidente de Barby Franco en Cañuelas

El Ministerio de Transporte bonaerense suspendió preventivamente la licencia del automovilista de 82 años que circulaba en contramano y generó el siniestro en Ruta 3.
El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación preventiva de Roberto Paglioli, el hombre de 82 años señalado como responsable del accidente en el que resultó herida Barby Franco en el partido de Cañuelas.
La medida fue adoptada luego de que se determinara que el conductor circulaba en contramano sobre la Ruta 3, a la altura del kilómetro 71, y realizó una maniobra indebida que desencadenó el siniestro vial, aunque sin llegar a colisionar directamente con el vehículo de la víctima.
Según la investigación, Paglioli conducía una camioneta Mitsubishi L200 roja cuando se cruzó de carril y provocó una secuencia que derivó en el accidente. Tras el hecho, el automovilista se dio a la fuga, lo que agravó su situación en el marco de la causa.
La inhabilitación quedó formalizada a través de un expediente de la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, con vigencia desde el 4 de abril de 2026. La decisión apunta a retirar de circulación a conductores considerados de riesgo para la seguridad vial.
Desde la cartera de Transporte señalaron que este tipo de medidas busca prevenir hechos graves y proteger a terceros ante conductas imprudentes. La intervención administrativa se suma a la investigación judicial en curso.
El hecho se produjo cuando un vehículo ingresó en contramano y obligó a otros conductores a realizar maniobras evasivas. Aunque no hubo impacto directo con la camioneta, su accionar fue determinante en la dinámica que culminó en el accidente.
Tras las averiguaciones, se estableció que el conductor abandonó la camioneta en un campo de su propiedad en la localidad de Santa Rosa, dentro del mismo partido. Luego se retiró hacia Santa Teresita a bordo de otro vehículo, acompañado por familiares.
La causa quedó a cargo de la UFI N°2 del Departamento Judicial La Plata, donde se ordenaron las actuaciones correspondientes y el traslado del imputado a la comisaría de Cañuelas 1ra para avanzar con el proceso judicial.
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