MasterChef Celebrity: la maldición de la galleta gigante

La consigna de la quinta Gala de Eliminación del reality culinario que conduce Wanda Nara por Telefe fue una preparar una galleta gigante con receta de Damián Betular. Lamentablemente el líder de Massacre se excedió en su creatividad y preparó una versión bastante más "rústica" y alejada del modelo que la que mostró el chef pastelero.

image

Al ver el aspecto de la galleta gigante, Damián Betular bromeó con que parecía que "se le cayó al delivery", aunque si elogió el punto cocción de la galleta "La ganache está bien, lástima que esté tan desordenada" se lamentó.

El jurado repostero remarcó que la galleta se parecía más un "polvorón" porque estaba seca y le criticó el desorden de los ingredientes que la decoraban. "Sin querer hago procedimientos alternativos" fue la respuesta de Walas.

image

Por su parte, Donato de Santis indicó que la galleta le parecía algo más casera que la cookie que mostró Betular y expresó "No rinde en la boca pero se viene".

Unos minutos más tarde, Walas fue llamado junto con Susana Roccasalvo por ser los participantes que hicieron las peores galletas de la quinta Gala de Eliminación. Fue Germán Martitegui el encargado de comunicarle al cantante que era el nuevo eliminado de la "MasterChef Celebrity" y que la periodista de espectáculos continuaba -al menos- por una semana más.

MASSAC (1)

"Sé que hice una galleta 'horrible' desde lo estético y que fue mediocre" admitió el músico en la entrevista íntima.

"Entraste y fue una agradable sorpresa. Fue una alegría tenerte acá con tus ganas , tu talento, tu conexión con el arte que te ayudó a hacer platos que vamos a recordar. Hoy esa improvisación te jugó una mala pasada y valoramos que alguien tan importante como vos haya estado compartiendo con nosotros" le dijo Germán Martitegui a Walas en su despedida.

Embed

Donato expresó que "Masterchef Celebrity" perderá un “elemento de color” en sus cocinas y bromeó que su galleta “fue una masacre” por más que esto haya reflejado su divertida manera de ser. “Es muy honorable lo que hiciste y esperamos volver a verte” agregó el chef italiano.

Damian Betular agregó que Walas “es un participante que queda en sus memorias para siempre” y destacó que sea genuino “Esta es tu casa y estas son tus cocinas” destacó.

Captura de pantalla 2025-11-20 a las 11.19.05a.m.

"Gracias por aguantarme hasta esta altura, sobre todo sin saber hacer ni un huevo frito. El placer es mío por haber conocido a todos ustedes. Es una de las mejores experiencias que tuve en la vida" dijo Walas en su despedida.

Los eliminados de la cuarta temporada:

Jorge “Roña” Castro Esteban Mirol Diego "Peque" Schwartzman Luis Ventura Walas