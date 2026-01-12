Juana Viale rompió el silencio ante los rumores de romance con Mauricio Macri

Todo empezó con la versión que dio Franco Torchia en C5N, después de que la exprimera dama confirmara el fin de su matrimonio con el líder del PRO.

"Habría empezado a vincularse sexoafectivamente con una actriz y conductora", reveló Torchia. Luego, el periodista aseguró que "la versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale".

El descargo de Juana Viale

“Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente”, arrancó la conductora en un posteo en la redes sociales.

En esa misma línea, sumó: “Lo que no se puede negar, ni discutir, es que es un camino corto. La mentira digo. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono y, peor aún, les pagan para desinformar, lastimando y mintiendo”.

Y agradeció a su círculo íntimo por el apoyo: “A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse e iluminarme. Lamento el daño que causan estas noticias falsas. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”.

Qué dijo Mirtha Legrand

Mirtha Legrand también habló de los rumores de romance se su nieta con Mauricio Macri y no se guardó nada en sus fuertes declaraciones.

En diálogo con PrimiciasYa, "La Chiqui" se refirió por primera vez sobre esta picante versión. De manera tajante, la diva negó la información que dio Franco Torchia: "Es totalmente falso, Juani está de novia con un joven".

Luego, Mirtha reiteró: "Es falso lo que se dijo, Macri conoce a mis nietos desde chiquitos. Y no hablé con Macri sobre esto, no tengo nada que hablar porque no es cierto".