Laurita Fernández blanqueó su romance con el polista Matías Busquet

"Lo estoy conociendo… Estamos hace un par de meses, se sostiene la cosa. Él vino a verme a una función, fue culpa de Benjamín Vicuña”, confió, en un primer momento, Laurita, invitada a la mesa de Juana Viale, en El 13. “Se ve que habían jugado juntos y lo invitó a ver una obra que estábamos haciendo juntos, El método Grönholm. Me había mandado un mensaje que desestimé, me hice la linda, y después nos volvimos a cruzar en una carrera solidaria el año pasado”.

Pero la vida volvió a cruzarlos y, en esta nueva oportunidad, Laurita decidió no dejar pasar la oportunidad. “Me volvió a mandar un mensaje y le contesté. Fue la primera vez que salí a conocer a alguien de quien no tenía referencias de ningún lado, de nada. Me pareció interesante que no fuera del medio, que no hiciera lo mismo que yo… Entonces, estoy en esa etapa de conocerlo”.

“Yo siempre me conocí con la gente puertas adentro, pero esta vez fue distinto. Yo me iba de temporada y había una cuestión de si realmente nos queríamos conocer. Entonces, dijimos que íbamos a disfrutar planes como cualquier chico y chica que quieren salir porque se vuelve un plomo hacerlo puertas adentro", compartió, Fernández.

LAURITA VOLVIÓ A APOSTAR AL AMOR

"Yo no tengo que darle explicaciones a nadie, pero fue raro estar conociendo a alguien y que se sepa”, planteó, Laurita, sobre su nuevo presente amoroso.

Hoy por hoy, Fernández y Busquet están encontrando los "momentos" para verse cara a cara considerando que la actriz está haciendo temporada teatral en la ciudad feliz, hasta el mes de marzo. Sin embargo, la química que tiene con su actual novio, está superando la disrtancia que, por momentos, se impone entre ellos.