Thiago Medina, a 4 meses del accidente que casi lo mata: "Me atormenta caer en una depresión terrible"

"En breve estamos al 100. Arranqué a entrenar fútbol, gente”, compartió Thiago, desde sus redes sociales, con su casi millón y medio de seguidores. “Estoy bien gracias a todo el esfuerzo que hago y por no dejar que mi cabeza me lleve a ese lugar que me vive atormentando de caer en una depresión terrible”.

“Gracias a mis hijas y a todo lo que me acompañan, que me dan la fuerza necesaria para no rendirme y estar cada vez mejor”, continuó Thiago Medina y explicó por qué decidió hablar del tema: “Salgo a contar esto porque capaz hay alguien que está en la misma situación que yo”. y agregó: "Estoy mejor, por suerte y gracias a Dios. Todos los días estoy un poco mejor. Ayer tuve kinesiología y sigo haciendo tratamientos. Ya estoy corriendo, saltando y tengo ejercicios para hacer en casa".

"Cuando estuve internado bajé 22 kilos, pero ya subí 8. Tengo un objetivo para llegar a los 75 kilos", describió Thiago, sobre los aspectos estéticos que involucran su recuperación. "Eso es lo de menos. Estoy bien, puedo caminar y correr. No quedé en una silla de ruedas. Me habían planteado esa posibilidad, o hasta la de morirme".

THIAGO Y DANIELA ESTARÍAN NUEVAMENTE SEPARADOS

“Yo por más que no haya tenido a alguien que sea así que esté ahí conmigo que me esté apoyando que me enseñe cosas que tuve que aprender solo que todo padre, toda madre te enseña bueno, yo no. Nadie me enseñó, yo tuve que aprender solo y hacerme solo”, dijo Thiago, en las últimas horas, en una entrevista, al referirse a su historia de vida.

Pero lo que llamó más la atención de quien lo estaban escuchando a Medina es cuando el joven explicó la razón por la que está viviendo actualmente con Daniela Celis, la mamá de sus 2 hijas: "Estoy viviendo con Daniela por las nenas", aseguró Medina, aún en proceso de recuperación motriz.