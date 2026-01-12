Todos los ganadores de los Golden Globes

"Una batalla tras otra", "Hamnet" y "Pecadores" fueron las películas favoritas para los críticos, mientras que entre las series se destacaron "The Pitt", "The Studio" y "Adolescencia".

El domingo 11 de enero se celebró la 83° edición de los Globos de Oro, en el icónico Hotel Beverly Hilton, de Beberly Hills, California, que premia las mejores producciones de cine y series del 2025. Con la conducción de la comediante Nikki Glaser, a la gala acudieron cientos de directores, actores, guionistas y celebridades para dar su presente en el evento que abrió la temporada de premios del 2026.