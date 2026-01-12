Espectáculos |

Todos los ganadores de los Golden Globes

"Una batalla tras otra", "Hamnet" y "Pecadores" fueron las películas favoritas para los críticos, mientras que entre las series se destacaron "The Pitt", "The Studio" y "Adolescencia".

El domingo 11 de enero se celebró la 83° edición de los Globos de Oro, en el icónico Hotel Beverly Hilton, de Beberly Hills, California, que premia las mejores producciones de cine y series del 2025. Con la conducción de la comediante Nikki Glaser, a la gala acudieron cientos de directores, actores, guionistas y celebridades para dar su presente en el evento que abrió la temporada de premios del 2026.

Todos los ganadores de los Globos de Oro 2026

  • Mejor película, drama: "Hamnet". Superó a "Frankenstein", "Fue Solo un Accidente", "El Agente Secreto", "Valor Sentimental" y "Pecadores"
  • Mejor película, musical o comedia: "Una batalla tras otra". Que le ganó a "Blue Moon", "Bugonia", "Marty Supreme", "No hay otra opción" y "La nueva Ola".
  • Mejor actor dramático: Wagner Moura por "El Agente Secreto". Que compitió con Joel Edgerton en "Sueños de trenes", Oscar Isaac, en "Frankenstein", Dwayne Johnson en "La Máquina", Michael B. Jordan por "Pecadores" y Jeremy Allen White en "Springsteen: Música de ninguna parte".
  • Mejor actriz dramática: Jessie Buckley, "Hamnet". Que superó a Jennifer Lawrence en "Mátate, amor", Renate Reinsve en "Valor Sentimental", Julia Roberts en "Cacería de brujas", Tessa Thompson por "Hedda" y Eva Victor en "Sorry, Baby".
image
Timothee Chalamet, gan&oacute; por mejor actor de comedia.

Timothee Chalamet, ganó por mejor actor de comedia.

  • Mejor actor, musical o comedia: Timothee Chalamet, "Marty Supreme". Que le ganó George Clooney por "Jay Kelly", Leonardo DiCaprio de "Una batalla tras otra", Ethan Hawke de "Blue Moon", Lee Byung-hun de "No hay otra opción", Jesse Plemons por "Bugonia"
  • Mejor actriz, musical o comedia: Rose Byrne por "Si tuviera piernas, te daría una patada". Que compitió con Cynthia Erivo, "Wicked: por siempre", Kate Hudson, "Song Sung Blue", Chase Infiniti de "Una batalla tras otra", Amanda Seyfried, "El testamento de Ann Lee" y Emma Stone por "Bugonia".
  • Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgard, "Valor Sentimental". Superó a Benicio Del Toro en "Una batalla tras otra", Jacob Elordi por "Frankenstein", Paul Mescal de "Hamnet", Sean Penn, "Una batalla tras otra" y Adam Sandler por "Jay Kelly".

ADEMÁS: Se conoció la decisión que aceptó Nico Cabré de su mujer, Rocío Pardo, a un mes de casarse

  • Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor, "Una batalla tras otra". Que superó a Emily Blunt, "La Maquina", Elle Fanning en "Valor Sentimental", Ariana Grande por "Wicked: para siempre", Inga Ibsdotter Lilleaas de "Valor Sentimental" y Amy Madigan de "Armas".
  • Mejor director: Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another". Compitió con Ryan Coogler de "Pecadores", Guillermo Del Toro, "Frankenstein", Jafar Panahi de "Un simple accidente", Joachim Trier por "Valor Sentimental" y Chloe Zhao por "Hamnet".
  • Mejor película en lengua no inglesa: "El Agente Secreto" (Brasil). Superó a "Un simple accidente" (Francia), "La única opción" (Corea del Sur), "Valor Sentimental" (Noruega), "Sirat" (España) y "La voz de Hind Rajab" (Túnez)
  • Mejor logro cinematográfico y taquillero: "Pecadores". Que superó a "Avatar: Fuego y Ceniza", "F1", "KPop Demon Hunters", "Misión Imposible: Sentencia final", "Weapons", "Wicked: para siempre" y “Zootopia 2”.
  • Mejor película animada: "KPop Demon Hunters", "Arco", "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito", "Elio", "La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia" y "Zootopia 2".
  • Mejor guion: Paul Thomas Anderson por "Una batalla tras otra". Que superó a Ronald Bronstein & Josh Safdie por "Marty Supreme", Ryan Coogler por "Pecadores", Jafar Panahi por "Un simple accidente", Eskil Vogt & Joachim Trier por "Valor Sentimental" y Chloé Zhao & Maggie O’Farrell por "Hamnet".
  • Mejor banda sonora original: Ludwig Göransson "Pecadores". Alexandre Desplat por "Frankenstein", Jonny Greenwood, por "Una batalla tras otra", Kangding Ray de "Sirt", Max Richter por "Hamnet" y Hans Zimmer por "F1".
  • Mejor Canción Original: “Golden”, KPop Demon Hunters. Musica de: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun. Letra de: Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick. Superando “Dream as One”, Avatar: Fire and Ash. Musica de: Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen. Letra de: Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen, “I Lied to You”, Sinners. Musica de: Raphael Saadiq, Ludwig Göransson. Letras de: Raphael Saadiq, Ludwig Göransson, “No Place Like Home”, Wicked: For Good. Musica de: Stephen Schwartz. Letfras de: Stephen Schwartz, “The Girl in the Bubble", Wicked: por siempre. Musica de: Stephen Schwartz. Letras de: Stephen Schwartz y “Train Dreams”, Train Dreams. Musica de: Nick Cave, Bryce Dessner. Letra de: Nick Cave.
  • Mejor serie dramática: "The Pitt". Que superó a "The Diplomat", "Pluribus", "Severance", "Slow Horses" y "The White Lotus".
  • Mejor actor dramático: Noah Wyle por "The Pitt". Que le ganó a Sterling K. Brown de "Paradise", Diego Luna por "Andor", Gary Oldman de "Slow Horses", Mark Ruffalo por "Task" y Adam Scott, "Severance"
image
  • Mejor actriz dramática: Rhea Seehorn por "Pluribus". Que le ganó a Kathy Bates de "Matlock", Britt Lower por "Severance", Helen Mirren de "Mobland", Bella Ramsey por "The Last of Us" y Keri Russell por"The Diplomat"
  • Mejor serie musical o de comedia: "The Studio". Superó a "Abbott Elementary", "The Bear", "Hacks", "Nobody Wants This" y "Solo asesinatos en el edificio"
  • Mejor actor, musical o comedia: Seth Rogen, "The Studio". Que compitió con Adam Brody en "Nobody Wants This", Steve Martin por "Solo asesinatos en el edificio", Glen Powell de "Chad Powers", Martin Short por "Solo asesinatos en el edificio" y Jeremy Allen White de "The Bear"
  • Mejor actriz de musical o comedia: Jean Smart, "Hacks". Superó a Kristen Bell "Nobody Wants This", Ayo Edebiri "The Bear", Selena Gomez "Solo asesinatos en el edificio", Natasha Lyonne "Poker Face" y Jenna Ortega "Wednesday"
  • Mejor miniserie o película para televisión: "Adolescence". Le ganó "All Her Fault", "The Beast in Me", "Black Mirror", "Dying for Sex" y "The Girlfriend"
  • Mejor actor masculino, miniserie o telefilme: Stephen Graham de "Adolescence". Le ganó a Jacob Elordi "The Narrow Road to the Deep North", Paul Giamatti "Black Mirror", Charlie Hunnam "Monster: The Ed Gein Story", Jude Law "Black Rabbit"y Matthew Rhys “The Beast in Me”.
image
  • Mejor actriz, miniserie o telefilme: Michelle Williams, "Dying for Sex". Superó Claire Danes "The Beast in Me", Rashida Jones "Black Mirror", Amanda Seyfried "Long Bright River", Sarah Snook "All Her Fault" y Robin Wright "The Girlfriend"
  • Mejor Actor de Reparto en Televisión: Owen Cooper, Adolescence, como Jamie Miller. Le ganó a Billy Crudup "The Morning Show" como Cory Ellison; Walton Goggins "The White Lotus" como Rick Hatchett; Jason Isaacs "The White Lotus" como Timothy Ratliff, Tramell Tillman "Severance" como Seth Milchick y Ashley Walters "Adolescencia" como DI Luke Bascombe
  • Mejor Actriz de Reparto en Televisión: Erin Doherty, Adolescencia, como Briony Ariston. Superó a Carrie Coon "The White Lotus" como Laurie Duffy, Hannah Einbinder "Hacks" como Ava Daniels, Catherine O’Hara "The Studio" como Patty Leigh, Parker Posey "The White Lotus" como Victoria Ratliff y Aimee Lou Wood "The White Lotus" como Chelsea.
  • Mejor Podcast: Good Hang con Amy Poehler, Spotify. Le ganó Armchair Expert con Dax Shepard, Wondery; Call Her Daddy, SiriusXM; The Mel Robbins Podcast, SiriusXM; Smartless, SiriusXM y Up First, NPR.
  • Mejor actuación en comedia stand-up en televisión: Ricky Gervais. Ricky Gervais: Mortality. Superó a Bill Maher: Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?, Brett Goldstein: Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life, Kevin Hart. Kevin Hart: Acting My Age, Kumail Nanjiani. Kumail Nanjiani: Night Thoughts y Sarah Silverman. Sarah Silverman: Postmortem

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados