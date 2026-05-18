Adabel Guerrero confesó que vive con su ex, a pesar de estar separada hace dos años

La bailarina contó como cambió su cotidiano con su ex tras terminar la relación que tuvieron durante diecisiete años, aunque todavía siguen compartiendo la misma casa.
Adabel Guerrero termino su relación con Martín Lamela, el papá de su hija, con quien estuvieron juntos más de quince años. Y aunque el vínculo sentimental llegó a su final, la expareja sigue conviviendo bajo el mismo techo, de común acuerdo. "No lo notaba bien físicamente, estaba descuidado, malhumorado... Desde que nos separamos adelgazó 15 kilos, va al gimnasio, está bronceado, se compró ropa, está feliz, pone música en casa".
“Me separé, fue muy difícil, 17 años en pareja y yo nunca me imaginé separada”, comenzó Adabel, en la mesa de Juana Viale, en El 13. “La verdad es que lo había pensado varias veces porque no marchaba, mucha incomunicación durante mucho tiempo, pero no me imaginaba separada, pensaba que debía ser así, muchas excusas”.
“Veía a otras parejas de muchos años que tenían otro trato... El amor no se acabó porque sigue estando, pero desde otro lado, es un amor filial, va a ser el papá de Lola toda la vida”, diferenció Guerrero, sobre cómo fue mutando su vínculo con Martín, en los últimos años. "En estos meses charlamos muchísimo, el amor sigue estando y lo mejor es que tengamos un buen trato para darle un buen ejemplo a Lola”.
“La palabra separarse me parecía dura y utilicé su lenguaje, le dijimos que nos seguimos amando, que siempre vamos a ser sus papás y nuestra prioridad, pero que no somos más novios, no nos damos más besitos”, compartió la bailarina, sobre las explicaciones que le dieron a Lola, su hija de ocho años.
“Todavía Martín vive en casa, es una separación muy progresiva. Ninguno de los dos está apurado para empezar otra relación, él sale, yo salgo. Nosotros dormimos separados hace dos años”, explicó Adabel, sobre cómo es su actual convivencia con Lamela. “Seguimos haciendo la vida habitual por ahora, tenemos una buena relación y la separación logró que estemos más conectados que antes”.
“Nos hizo bien a todos porque yo estaba mal en la relación y él tampoco. No lo notaba bien físicamente, estaba descuidado, malhumorado... Desde que nos separamos adelgazó 15 kilos, va al gimnasio, está bronceado, se compró ropa, está feliz, pone música en casa. La pareja se desgastó, hay mucha historia en el medio que es lo que hace que se tome la decisión de separarnos. Puede que sí, puede que no. Que triunfe el amor verdadero en todas sus formas", expuso Guerrero, ante la posibilidad de reconciliarse con el papá de su hija.
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