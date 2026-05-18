Adabel Guerrero confesó que vive con su ex, a pesar de estar separada hace dos años

LA NUEVA REALIDAD DE ADABEL CON SU EXMARIDO

“Todavía Martín vive en casa, es una separación muy progresiva. Ninguno de los dos está apurado para empezar otra relación, él sale, yo salgo. Nosotros dormimos separados hace dos años”, explicó Adabel, sobre cómo es su actual convivencia con Lamela. “Seguimos haciendo la vida habitual por ahora, tenemos una buena relación y la separación logró que estemos más conectados que antes”.

“Nos hizo bien a todos porque yo estaba mal en la relación y él tampoco. No lo notaba bien físicamente, estaba descuidado, malhumorado... Desde que nos separamos adelgazó 15 kilos, va al gimnasio, está bronceado, se compró ropa, está feliz, pone música en casa. La pareja se desgastó, hay mucha historia en el medio que es lo que hace que se tome la decisión de separarnos. Puede que sí, puede que no. Que triunfe el amor verdadero en todas sus formas", expuso Guerrero, ante la posibilidad de reconciliarse con el papá de su hija.