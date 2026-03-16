Internaron a Darío Barassi: los motivos y cómo está el conductor de las tardes de El 13

LAS CUERDAS VOCALES DE BARASSI

“Hace un tiempo tuve una cirugía de unos pólipos en las cuerdas vocales, y eso a veces amerita que me tengan que estar retocando un poco las cuerdas. "Eso me molesta un poco, no es nada grave ni complejo, pero sí tengo que hacer silencio bastante tiempo después, y se darán cuenta que eso es algo que me cuesta un montón. Me desespero”, supo contar Darío, algunas semanas atrás.

Barri, solo Darío internado en el Sanatorio Mater Dai.

"No sé cómo hago, me desespero. Escribo en pizarras, en el celular... Mi mujer está chocha todo ese tiempo. Hemos pasado mil quilombos personales, y ella está siempre bancando la parada. Tenemos una familia espectacular, estoy muy orgulloso y enamorado", contó Barassi, sobre el impacto que le genera cada vez que le tienen que hacer algún "retoquecito" en sus cuerdas vocales.