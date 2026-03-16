Internaron a Darío Barassi: los motivos y cómo está el conductor de las tardes de El 13

El conductor de Ahora Caigo sufrió un desajuste en el ciático, una de las zonas más sensibles del cuerpo. Y terminó en una clínica porteña para que le hagan un tratamiento para el dolor.
Darío Barassi alarmó a todos. El presentador de tevé se mostró acostado y rodeado de insumos médicos. Fue internado en una clínica porteña a consecuencia de un desajuste en su ciático que le generó un fuerte dolor que habría llegado a casi inmobilizarlo. Con un video casero que compartió en sus redes sociales, el sanjuanino contó todos los detalles de lo que le pasó.
"Ya Diosito, llevame, ya está. Nah, no es nada grave. Vine a hacerme un bloqueo en el ciático ”, contó Darío, en primera persona, desde la intimidad de la habitación en donde estaba a punto de someterse a la intervención médica, a fin de mejor su calidad de vida en el día a día.
"Los que están viendo el programa se habrán dado cuenta de que estoy rengo, no sé. Tuve un golpe fuerte en la cola, cochina, y se me desajustó el ciático, así que tuvimos que hacer un bloqueo ”, compartió el conductor de Ahora Caigo -en las tardes de El 13- , programa que volvió a la pantalla chica hace pocos días atrás.
“Gracias a la gente del Mater Dei que me recibieron perfecto...", finalizó Barassi, con un agradecimiento especial a la institución de salud que lo recibió y lo está ayudando a superar el mal momento a nivel dolor. Algunas horas después, incluso, Darío le contó a sus miles y miles de seguidores en redes sociales, que había recibido el alta y que se iba a su casa, a descansar.
“Hace un tiempo tuve una cirugía de unos pólipos en las cuerdas vocales, y eso a veces amerita que me tengan que estar retocando un poco las cuerdas. "Eso me molesta un poco, no es nada grave ni complejo, pero sí tengo que hacer silencio bastante tiempo después, y se darán cuenta que eso es algo que me cuesta un montón. Me desespero”, supo contar Darío, algunas semanas atrás.
"No sé cómo hago, me desespero. Escribo en pizarras, en el celular... Mi mujer está chocha todo ese tiempo. Hemos pasado mil quilombos personales, y ella está siempre bancando la parada. Tenemos una familia espectacular, estoy muy orgulloso y enamorado", contó Barassi, sobre el impacto que le genera cada vez que le tienen que hacer algún "retoquecito" en sus cuerdas vocales.
comentar