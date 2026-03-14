Revés judicial: ordenan embargar el sueldo de Brian Sarmiento en Gran Hermano

La medida judicial es por $1,5 millones del sueldo del exfutbolista y actual participante de reality. La producción de GH analiza si informarle o no la noticia mientras permanece aislado en la casa.
El exfutbolista Brian Sarmiento recibió un duro revés judicial mientras participa de Gran Hermano Generación Dorada. La Justicia ordenó embargar $1.500.000 de su sueldo por una deuda de cuota alimentaria con su hija de diez años, una medida que ya fue notificada al canal Telefe y a la productora Kuarzo Entertainment Argentina. El monto equivale prácticamente al salario de su primer mes dentro del reality, lo que generó repercusión inmediata en el entorno del programa.
Según se informó en el ciclo El Diario de Mariana, el embargo corresponde a los primeros dos meses impagos más los intereses. El abogado de la madre de la menor, Horacio Solari, confirmó que el dinero que cobre el exfutbolista no podrá ir a sus bolsillos hasta cubrir esta parte de la deuda.
De acuerdo con la denuncia presentada por su expareja, Jazmín Tessie Poza, Sarmiento debía pagar 300 dólares mensuales de cuota alimentaria. Sin embargo, lleva 22 meses sin abonar, lo que elevó la deuda total a $18.000.000. El embargo actual es parcial, ya que el resto del monto se definirá en una próxima liquidación judicial.
En ese contexto, la producción del reality evalúa si informarle o no la medida judicial mientras permanece aislado en la casa, ya que cualquier noticia del exterior puede afectar su desempeño en el juego. El abogado del exfutbolista, Juan Bergerot, aseguró que estaba al tanto del proceso y que el propio Sarmiento le había indicado que procediera si llegaba una notificación. Desde su entorno sostienen que no tenía dinero para afrontar la deuda antes de ingresar al programa.
En medio de la polémica también surgieron tensiones familiares. Su hermano, Iván Sarmiento, habló públicamente sobre el distanciamiento entre ambos y aseguró que decidió dar su versión porque “no le gusta que ensucien su nombre”. Según contó en el stream Ya fue todo, nunca pudo hablar con el exjugador sobre el origen del conflicto y sostuvo que su padre quedó en medio de la disputa.
Dentro de la casa, Sarmiento ya se había convertido en uno de los participantes más polémicos. Su estilo frontal generó varias discusiones, entre ellas un cruce con la actriz Andrea del Boca, a quien acusó de haber puesto comino en una comida sabiendo que le hacía mal, lo que derivó en una fuerte discusión.
Con ese historial dentro del reality y ahora con un embargo judicial sobre su sueldo, el futuro de Brian Sarmiento en Gran Hermano Generación Dorada quedó envuelto en incertidumbre.