Revés judicial: ordenan embargar el sueldo de Brian Sarmiento en Gran Hermano

En medio de la polémica también surgieron tensiones familiares. Su hermano, Iván Sarmiento, habló públicamente sobre el distanciamiento entre ambos y aseguró que decidió dar su versión porque “no le gusta que ensucien su nombre”. Según contó en el stream Ya fue todo, nunca pudo hablar con el exjugador sobre el origen del conflicto y sostuvo que su padre quedó en medio de la disputa.

Dentro de la casa, Sarmiento ya se había convertido en uno de los participantes más polémicos. Su estilo frontal generó varias discusiones, entre ellas un cruce con la actriz Andrea del Boca, a quien acusó de haber puesto comino en una comida sabiendo que le hacía mal, lo que derivó en una fuerte discusión.

Con ese historial dentro del reality y ahora con un embargo judicial sobre su sueldo, el futuro de Brian Sarmiento en Gran Hermano Generación Dorada quedó envuelto en incertidumbre.