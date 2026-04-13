Internaron a Luis Brandoni tras una caída en su casa: cuál es su estado de salud

El actor sufrió un accidente doméstico el último sábado. El productor Carlos Rottemberg dio detalles acerca de su cuadro de salud. Fueron suspendidas las funciones de la obra que protagoniza junto a Soledad Silveyra.
La salud de Luis Brandoni generó preocupación en las últimas horas, luego de que se confirmara su internación tras sufrir una caída en su domicilio. El actor, de 85 años, se encuentra bajo observación médica, aunque desde su entorno buscaron llevar tranquilidad sobre su estado.
El productor teatral Carlos Rottemberg aclaró que el cuadro no corresponde a un accidente cerebrovascular, tal como se había mencionado en un primer momento. “No es un ACV como se dijo en un principio, sino un hematoma producto del propio golpe. Hay que controlarlo hasta su absorción”, explicó.
Según trascendió, el episodio ocurrió el sábado, cuando el actor sufrió un accidente doméstico. A raíz de la caída, fue internado para realizarle estudios y seguir su evolución.
En un primer momento, durante el programa “Ángel responde”, el conductor Ángel de Brito mencionó la posibilidad de un ACV leve. Sin embargo, esa versión fue luego desmentida por el entorno cercano del actor.
Rottemberg precisó que Brandoni “está en observación a partir de una caída ocurrida el sábado en su casa” y que el cuadro requiere algunos días de control médico.
La situación también afecta la cartelera porteña. La obra “¿Quién es quién?”, que protagoniza junto a Soledad Silveyra, permanece suspendida. “Desde el viernes está detenida la temporada”, confirmó el productor, a la espera de la recuperación del actor.
No es la primera vez que la salud de Brandoni obliga a modificar su agenda. A fines de noviembre de 2025, ya había sido hospitalizado por un pico de presión, lo que también derivó en la suspensión de funciones.
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