Internaron a Luis Brandoni tras una caída en su casa: cuál es su estado de salud

multiteatro-anuncio-la-suspension-de-la-obra-de-luis-brandoni-por-su-problema-de-salud-2144981 Suspenden funciones teatrales por la recuperación del artista.

Rottemberg precisó que Brandoni “está en observación a partir de una caída ocurrida el sábado en su casa” y que el cuadro requiere algunos días de control médico.

La situación también afecta la cartelera porteña. La obra “¿Quién es quién?”, que protagoniza junto a Soledad Silveyra, permanece suspendida. “Desde el viernes está detenida la temporada”, confirmó el productor, a la espera de la recuperación del actor.

No es la primera vez que la salud de Brandoni obliga a modificar su agenda. A fines de noviembre de 2025, ya había sido hospitalizado por un pico de presión, lo que también derivó en la suspensión de funciones.