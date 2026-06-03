Escándalo en los Premios Sur, silbidos en el homenaje a Luis Brandoni

Lo que debía ser una fiesta de la cultura se vio empañada por actos de intolerancia de algunos de los presentes en pleno homenaje al actor recientemente fallecido.
Un bochornoso momento se vivió en la noche del martes 2 de junio, en el Teatro Presidente Alvear de Buenos Aires, durante la vigésima edición de los Premios Sur 2026 que otorga la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina.
En la ceremonia que reunió actores, directores y productores, se reconoció a las mejores producciones del 2025 y se dio con premios honoríficos a la directora Lucrecia Martel, a la actriz Cecilia Roth, al productor Luis Alberto Scalella y un homenaje especial al actor Luis Brandoni -fallecido el pasado 20 de abril-, lo que generó un momento inesperado.
Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de CABA, presentó el homenaje al reconocido actor argentino, con imágenes y archivos de los proyectos del artista que marcó una generación con sus películas, sus obras teatrales y su militancia por la cultura. Al finalizar, invitó al escenario a los directores y productores Mariano Cohn y Gastón Duprat, que fueron los últimos en trabajar con él en la segunda parte de la serie "Nada".
Pero la noche que celebra el cine argentino se vio empañada por referentes de la cultura nacional y popular que dieron muestra de su intolerancia ante alguien que piensa diferente, silbando y abucheando a la dupla de directores, sin importarles que se tratara del homenaje al gran actor argentino Luis Brandoni.
En una ceremonia cargada de discursos en contra del desfinanciamiento del Gobierno en el sector de las artes, Mariano Cohn y Gastón Duprat aclararon que no estaban de acuerdo con las posturas sentadas por la Academia y que "se lo habían hecho saber", lo que generó que se escucharan silbidos y abucheos cuando la dupla recordó que el actor "fue perseguido por el gobierno peronista" y su falta de protagonismo durante la gestión del kirchnerismo.
Finalmente, los aplausos llegaron luego de que Mariano Cohn y Gastón Duprat presentaran una escena de Luis Brandoni en "Mi obra maestra", en la que el actor daba su opinión sobre la muerte.
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