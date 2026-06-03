Escándalo en los Premios Sur, silbidos en el homenaje a Luis Brandoni

Pero la noche que celebra el cine argentino se vio empañada por referentes de la cultura nacional y popular que dieron muestra de su intolerancia ante alguien que piensa diferente, silbando y abucheando a la dupla de directores, sin importarles que se tratara del homenaje al gran actor argentino Luis Brandoni.

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En una ceremonia cargada de discursos en contra del desfinanciamiento del Gobierno en el sector de las artes, Mariano Cohn y Gastón Duprat aclararon que no estaban de acuerdo con las posturas sentadas por la Academia y que "se lo habían hecho saber", lo que generó que se escucharan silbidos y abucheos cuando la dupla recordó que el actor "fue perseguido por el gobierno peronista" y su falta de protagonismo durante la gestión del kirchnerismo.

BRANDONI SILBIDOS

Finalmente, los aplausos llegaron luego de que Mariano Cohn y Gastón Duprat presentaran una escena de Luis Brandoni en "Mi obra maestra", en la que el actor daba su opinión sobre la muerte.