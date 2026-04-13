Conmovedora despedida de Analía Franchín a su madre: "Te perdono y perdoname"

La integrante de A la Barbarossa le dedicó un profundo escrito en Instagram a su madre, fallecida el fin de semana. "Esos ojos adormecidos por tanto dolor soportado desde que eras tan solo una niña".
Analía Franchín atravesó uno de los dolores más grande que le tocó vivir. El último fin de semana falleció Amalia, su mamá, a los 88 años, a consecuencia de un shock séptico. La comunicadora la despidió a través de una conmovedora publicación. "Cuántas idas y vueltas tuvimos a lo largo de la vida. Ufff Dios sabe cuánto hemos peleado...".
“Hoy te me escurriste entre los dedos mamita. Lo venías diciendo, lo venía pensando. Pero así y todo duele... Siento en el fondo la paz que sentiste al cerrar esos ojos azules. Esos ojos que ya no lloraban. Esos ojos adormecidos por tanto dolor soportado desde que eras tan solo una niña rubísima a la que solo maltrataban”, comenzó Analía, en el escrito que compartió en sus redes sociales.
“Cuántas idas y vueltas tuvimos a lo largo de la vida. Ufff Dios sabe cuánto hemos peleado. Pero mi amor hacia vos siempre logró resolver todo. Qué suerte que estos últimos años pude comprender que hiciste lo que pudiste. Que a veces te dolía la vida”, reflexionó Franchín, por escrito. "Gracias por darme la vida, gracias por enseñarme a hacer de todo (literalmente de todo), gracias por tus milanesas, tus trapos de piso (los mejores del mercado) y por la ropa que me cosiste”.
"Te perdono y perdóname por esas cosas que solo nosotras sabemos. Te amo mamita. Descansá. Encontrá la paz”, le dedicó Franchín a su madre, sobre el final del posteo que publicó en su cuenta oficial de Instagram. "Mi mamá es una mujer muy sufrida, de una familia muy humilde”, contó la integrante de A la Barbarossa, tiempo atrás.
Amalia atravesó una vida marcada por el sufrimiento. Según contó Analía, tiempo atrás, durante una entrevista, fue víctima de violencia y abuso en su infancia, y debió escapar de su casa a los 17 años porque la situación era insostenible. Se casó, tuvo dos hijas —Sandra y Marisa—, pero su marido la abandonó cuando la menor era apenas una beba. Y, desde entonces, nunca más supo de él.
La mujer enfrentó graves problemas de salud mental, especialmente depresión. En una entrevista, Franchín recordó uno de los momentos más difíciles: “Mi mamá estaba casi muerta y la salvé. Vi el blíster de pastillas vacío. Entré en una desesperación… Corrí, vinieron los vecinos, la cacheteábamos y no se despertaba. Yo sentía que mi mamá se me moría. Vino la ambulancia y se la llevaron”.
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