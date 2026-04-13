Conmovedora despedida de Analía Franchín a su madre: "Te perdono y perdoname"

LA DURA HISOTRIA DE LA MAMÁ DE ANALÍA

Amalia atravesó una vida marcada por el sufrimiento. Según contó Analía, tiempo atrás, durante una entrevista, fue víctima de violencia y abuso en su infancia, y debió escapar de su casa a los 17 años porque la situación era insostenible. Se casó, tuvo dos hijas —Sandra y Marisa—, pero su marido la abandonó cuando la menor era apenas una beba. Y, desde entonces, nunca más supo de él.

La mujer enfrentó graves problemas de salud mental, especialmente depresión. En una entrevista, Franchín recordó uno de los momentos más difíciles: “Mi mamá estaba casi muerta y la salvé. Vi el blíster de pastillas vacío. Entré en una desesperación… Corrí, vinieron los vecinos, la cacheteábamos y no se despertaba. Yo sentía que mi mamá se me moría. Vino la ambulancia y se la llevaron”.