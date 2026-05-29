Jacobo Winograd reveló el misterio de cómo nació "su" frase "billetera mata galán"

¿JACOBO NUNCA SE ENAMORÓ?

"Mi hija tiene treinta años, acaba de cumplir. Es arquitecta. Parece el amor, el único amor de mi vida. Yo no me enamoré nunca, mirá que soy muy mujeriego, me encantan las mujeres, pero yo nunca en mi vida me enamoré. Nunca dormí con una mujer una noche. Para mí la mujer es tan hermosa que no va al toilette. Baño, matamor; convivencia, matamor”, confió, Jacobo.

"Yo vivía en el Sheraton, la suite presidencial veinticinco años. Tenía la empresa mía Rent a Car. Sabés que yo alquilaba coches. Viví 40 años en hoteles. Viví en el Sheraton, viví en el Faena, viví en el Four Seasons, antes era el Hyatt. En ese momento era otra Argentina. Estamos hablando del año noventa. Están todos separados, el 90%. ¿Sabés qué pasa? Baño matamor, convivencia matamor. Lo ideal es tener dos habitaciones, la que no puede marcar uno o vivir separado y mantener la llama del amor. Y me tomaban como un loco. No estaba loco. ¿Por qué se separan todos?", cerró, Winograd.