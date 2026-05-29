Jacobo Winograd reveló el misterio de cómo nació "su" frase "billetera mata galán"

El mediático de todos los tiempos confesó el verdadero origen de una de sus frases más icónicas, que quedaron en la memoria popular.
Jacobo Winograd contó los detalles de como surgió una de sus frases más populares: billetera mata galán. El exempresario y mediático compartió la trastienda de la significativa definición. "Que la vaya a patentar...".
"Yo tenia una empresa en el Sheraton, Rentacar, le alquilé autos a Rod Stewart, a Tin Turner, Eric Clapton, Madonna, le alquilé a todos. Era el único que estaba en Argentina. Y Jorge Guinzburg venía a tomar café conmigo a la empresa mía en el Sheraton. Y un día me dice: “Jacobo, cuántas chicas lindas”.
"Venían modelos amigas mías, chicas de la televisión, no voy a dar nombres. A verme y a saludarme. Y le digo a Jorge, y se me escapa algo: “Jorge, ¿vos sos bol...? Billetera mata galán”, comenzó Jacobo, en una entrevista en el stream de Infobae, al revelar cómo surgió la frase popular que quedó en la memoria de todos.
"Lo llama a Castelo, le dice: “Jacobo me acaba de decir algo, billetera mata galán”. Que la vaya a patentar. Y fui y la patenté. Pero me quedé corto con billetera mata galán. Cuando dije que los pumas de bengala no existen, no son gatos, son pumas de bengala. ¿En la televisión hay gatos? ¿Cuántas tienen un programa por estar bancadas? Cuántas en las marquesinas de los teatros están porque están bancadas".
"Mi hija tiene treinta años, acaba de cumplir. Es arquitecta. Parece el amor, el único amor de mi vida. Yo no me enamoré nunca, mirá que soy muy mujeriego, me encantan las mujeres, pero yo nunca en mi vida me enamoré. Nunca dormí con una mujer una noche. Para mí la mujer es tan hermosa que no va al toilette. Baño, matamor; convivencia, matamor”, confió, Jacobo.
"Yo vivía en el Sheraton, la suite presidencial veinticinco años. Tenía la empresa mía Rent a Car. Sabés que yo alquilaba coches. Viví 40 años en hoteles. Viví en el Sheraton, viví en el Faena, viví en el Four Seasons, antes era el Hyatt. En ese momento era otra Argentina. Estamos hablando del año noventa. Están todos separados, el 90%. ¿Sabés qué pasa? Baño matamor, convivencia matamor. Lo ideal es tener dos habitaciones, la que no puede marcar uno o vivir separado y mantener la llama del amor. Y me tomaban como un loco. No estaba loco. ¿Por qué se separan todos?", cerró, Winograd.
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