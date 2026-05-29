Benito Fernández denunció al artista internacional Bad Bunny y va a la justicia: ¿Qué pasó?

EL PEDIDO DE BENITO

“Pido el cese de toda comercialización, promoción y difusión vinculada a dicha denominación", expuso, Benito, a través de una publicación que, en las últimas horas, subió a su cuenta oficial de Instagram y que, rápidamente, generó eco entre sus seguidores y se amplió a un posible ámbito judicial en una acción que involucraría al cantante internacional.

"Defender mi marca también es defender una historia, una trayectoria y el enorme esfuerzo que hay detrás de ella”, enfatizó, Fernández, firme en su postura. ¿Se resolverá?