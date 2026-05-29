Benito Fernández denunció al artista internacional Bad Bunny y va a la justicia: ¿Qué pasó?

Escándalo internacional entre el diseñador de modas y el cantante por el uso de una marca, en un lanzamiento de indumentaria.
Benito Fernández denunció un supuesto uso "indebido" del nombre de su marca en la colección de ropa que lanzó el cantante internacional Bub Bunny y se empieza a desatar un escándalo que llegará a todos los rincones del mundo. Porque el diseñador de alta costura reclama los derechos sobre su marca, de la que el artista estaría haciendo un usufructo.
“Con enorme sorpresa y preocupación he tomado conocimiento del reciente lanzamiento de la colección colaborativa Benito Antonio, impulsada por Zara junto a Bad Bunny”, comenzó Benito, en una inesperada publicación que hizo en sus redes sociales.
"Con cuarenta años de trayectoria en la industria de la moda y un reconocimiento local e internacional de mi trabajo, resulta imposible no advertir el riesgo de asociación y confusión que genera el uso de un nombre que identifica de manera directa mi historia y mi marca BENITO, construida y consolidada durante décadas dentro del mismo segmento comercial”.
“Por este motivo, he instruido formalmente a mi equipo legal para avanzar con las acciones correspondientes, a fin de que Zara comprenda la existencia y protección de mi marca registrada BENITO, así como del riesgo de asociación y confusión que este lanzamiento genera dentro de la industria de la moda”, continuó, Fernández, diseñador de alta costura de años de recorrido en el mundo de las telas, confecciones y de las tendencias.
“Pido el cese de toda comercialización, promoción y difusión vinculada a dicha denominación", expuso, Benito, a través de una publicación que, en las últimas horas, subió a su cuenta oficial de Instagram y que, rápidamente, generó eco entre sus seguidores y se amplió a un posible ámbito judicial en una acción que involucraría al cantante internacional.
"Defender mi marca también es defender una historia, una trayectoria y el enorme esfuerzo que hay detrás de ella”, enfatizó, Fernández, firme en su postura. ¿Se resolverá?
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