Los Nocheros celebran sus 40 años de historia

Luego de haber sido reconocidos en los Premios Gardel por su trayectoria, Los Nocheros anuncian una única noche en el Teatro Gran Rex el próximo 11 de agosto.
LOS NOCHEROS CELEBRAN 40 AÑOS DE HISTORIA EN EL TEATRO GRAN REX
“TODO NOCHEROS: 40 AÑOS EN UNA NOCHE”
Para celebrar cuatro décadas de historia junto al público de Buenos Aires. Será un show especial donde convivirán los clásicos que marcaron generaciones, el legado de una banda que transformó el folklore argentino y toda la emoción de un reencuentro histórico con su gente.
11 DE AGOSTO - TEATRO GRAN REX
Entradas disponibles el viernes 29/05 a las 13hs por tuentrada.com
Los Nocheros actuarán en el mítico Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires, para celebrar sus cuatro décadas de música, historias y emociones compartidas junto a su público. En el marco de su gira aniversario, la banda oriunda de la Provincia de Salta presentará “Nocheros 40 años. El show”, un concierto especial que recorrerá los momentos más emblemáticos de una trayectoria que marcó para siempre a la música popular argentina.
Más de 25 álbumes, millones de discos vendidos, cientos de escenarios históricos y reconocimientos internacionales cuentan una parte de la historia de este recorrido. Pero hay algo que ningún número puede terminar de explicar: la manera en que Los Nocheros lograron permanecer durante cuarenta años en el corazón de la gente, atravesando generaciones sin perder vigencia ni emoción.
La propuesta de este show es transformar la noche en una experiencia emocional donde convivan la nostalgia, el presente y el legado de una de las bandas más importantes del folklore nacional. Será un recorrido por las canciones que acompañaron generaciones enteras, pero también por las distintas etapas, cambios, desafíos y momentos que construyeron la identidad de Los Nocheros a lo largo de estos 40 años.
El regreso al Gran Rex tiene un valor simbólico especial para el grupo porque en ese escenario fue donde el fenómeno de Los Nocheros explotó masivamente a finales de los ‘90, consolidando un vínculo histórico e inquebrantable con el público porteño. Volver allí en el marco de este aniversario conecta directamente con ese momento clave de su carrera y con una historia compartida que sigue más vigente que nunca.
El presente de Los Nocheros también encuentra un nuevo reconocimiento a su trayectoria: la banda fue distinguida con el Premio a la Trayectoria en el marco de los Premios Gardel 2026, celebrando sus 40 años de carrera y su aporte fundamental a la música popular argentina.
La gira por sus 40 años encuentra hoy al grupo atravesando un momento de madurez artística, resiliencia y renovación, reafirmando la vigencia de una banda que continúa emocionando a nuevas generaciones sin perder la esencia que la convirtió en un fenómeno único.
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