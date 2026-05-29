Los Nocheros celebran sus 40 años de historia

Entradas disponibles el viernes 29/05 a las 13hs por tuentrada.com

Los Nocheros actuarán en el mítico Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires, para celebrar sus cuatro décadas de música, historias y emociones compartidas junto a su público. En el marco de su gira aniversario, la banda oriunda de la Provincia de Salta presentará “Nocheros 40 años. El show”, un concierto especial que recorrerá los momentos más emblemáticos de una trayectoria que marcó para siempre a la música popular argentina.

NOCHEROS INICIOS Los Nocheros, sus inicios

Más de 25 álbumes, millones de discos vendidos, cientos de escenarios históricos y reconocimientos internacionales cuentan una parte de la historia de este recorrido. Pero hay algo que ningún número puede terminar de explicar: la manera en que Los Nocheros lograron permanecer durante cuarenta años en el corazón de la gente, atravesando generaciones sin perder vigencia ni emoción.

Embed

La propuesta de este show es transformar la noche en una experiencia emocional donde convivan la nostalgia, el presente y el legado de una de las bandas más importantes del folklore nacional. Será un recorrido por las canciones que acompañaron generaciones enteras, pero también por las distintas etapas, cambios, desafíos y momentos que construyeron la identidad de Los Nocheros a lo largo de estos 40 años.

El regreso al Gran Rex tiene un valor simbólico especial para el grupo porque en ese escenario fue donde el fenómeno de Los Nocheros explotó masivamente a finales de los ‘90, consolidando un vínculo histórico e inquebrantable con el público porteño. Volver allí en el marco de este aniversario conecta directamente con ese momento clave de su carrera y con una historia compartida que sigue más vigente que nunca.

Promo Los Nocheros 2026

El presente de Los Nocheros también encuentra un nuevo reconocimiento a su trayectoria: la banda fue distinguida con el Premio a la Trayectoria en el marco de los Premios Gardel 2026, celebrando sus 40 años de carrera y su aporte fundamental a la música popular argentina.

La gira por sus 40 años encuentra hoy al grupo atravesando un momento de madurez artística, resiliencia y renovación, reafirmando la vigencia de una banda que continúa emocionando a nuevas generaciones sin perder la esencia que la convirtió en un fenómeno único.

Fechas de la gira