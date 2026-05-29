Ivana Figueiras habló de la pelea entre Cvitanich y Chechu Bonelli

Ivana Figueiras negó rotundamente haber influido en las decisiones de exfutbolista y sobre los límites que el exfutbolista habría impuesto en su relación con la madre de sus hijas “Si Darío cambió su relación, habrá sido una elección de él. A lo mejor quiso hacer un cambio en su vida y puso determinados límites que desconozco”.

image Ivana y Darío

“Darío se enamoró de mí, y yo sé que eso te puede doler, pero yo no tengo nada que ver. Yo estoy viviendo una historia de amor, en un momento me corrí porque no me gustaba, pero dije ‘no me voy a privar de vivir una historia de amor con un hombre increíble, íntegro, buena persona, buen padre, buen todo" explicó su situación actual la empresaria.

Figueiras marcó un límite claro sobre las exposiciones públicas “Nadie te va a juzgar por cómo es tu dolor, porque es muy propio eso. Y como dije ‘yo conozco lo que es sufrir por amor’, pero todo tiene un límite, porque si vos querés ensuciar a otra mujer para ponerte por arriba de la situación, no está bueno”.

IVA CVI

Mientras el escándalo -con fuertes cruces por mails, mascotas, dinero y la exposición de las hijas en común- no deja de crecer, Chechu Bonelli no deja de expresar públicamente su dolor y agotamiento, mientas que Darío Cvitanich salió a defender su postura y a su pareja, por lo que Ivana Figueiras decidió exponer su posición: el de una mujer que asegura estar viviendo un amor genuino sin haber provocado la ruptura del matrimonio del exfutbolista y la conductora.