Ivana Figueiras habló de la pelea entre Cvitanich y Chechu Bonelli

La empresaria Ivana Figueiras rompió el silencio y se sumó al show de las declaraciones cruzadas en el exmatrimonio, después de 14 años de relación.
En medio de la guerra mediática que enfrenta a Darío Cvitanich y su ex, la conductora Chechu Bonelli, la empresaria y actual pareja del exfutbolista decidió a dar la cara y dio a conocer su versión de los hechos.
Harta de las acusaciones cruzadas y los trascendidos que la señalan como responsable de la ruptura familiar, Ivana Figueiras habló con el programa "Los profesionales con Flor" por El Nueve y fue contundente al referirse al origen del conflicto “Se enamoró de mí. Yo sé que eso te puede doler, pero no tengo nada que ver”.
La empresaria explicó que conoció a Darío Cvitanich en julio del año pasado, cuando él ya estaba separado, aunque admitió no conocer el alcance del dolor del otro lado “Nunca supe que del otro lado había tanto dolor, angustia...” se sinceró, y agregó, “Yo soy mujer, estuve en esa situación. De hecho, con mi última pareja sufrí muchísimo y la pasé muy mal porque conozco esa situación de quedarte con el corazón en la mano” manifestando empatía hacia la situación de Chechu Bonelli.
Ivana Figueiras negó rotundamente haber influido en las decisiones de exfutbolista y sobre los límites que el exfutbolista habría impuesto en su relación con la madre de sus hijas “Si Darío cambió su relación, habrá sido una elección de él. A lo mejor quiso hacer un cambio en su vida y puso determinados límites que desconozco”.
“Darío se enamoró de mí, y yo sé que eso te puede doler, pero yo no tengo nada que ver. Yo estoy viviendo una historia de amor, en un momento me corrí porque no me gustaba, pero dije ‘no me voy a privar de vivir una historia de amor con un hombre increíble, íntegro, buena persona, buen padre, buen todo" explicó su situación actual la empresaria.
Figueiras marcó un límite claro sobre las exposiciones públicas “Nadie te va a juzgar por cómo es tu dolor, porque es muy propio eso. Y como dije ‘yo conozco lo que es sufrir por amor’, pero todo tiene un límite, porque si vos querés ensuciar a otra mujer para ponerte por arriba de la situación, no está bueno”.
Mientras el escándalo -con fuertes cruces por mails, mascotas, dinero y la exposición de las hijas en común- no deja de crecer, Chechu Bonelli no deja de expresar públicamente su dolor y agotamiento, mientas que Darío Cvitanich salió a defender su postura y a su pareja, por lo que Ivana Figueiras decidió exponer su posición: el de una mujer que asegura estar viviendo un amor genuino sin haber provocado la ruptura del matrimonio del exfutbolista y la conductora.
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