Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

El domingo 31 de mayo -último día del mes- desde las 13:45, también por El Trece será el turno de Juana Viale quien volverá a ponerse al frente de una nueva edición de “Almorzando con Juana” con una mesa integrada por figuras vinculadas al espectáculo, el teatro y el periodismo deportivo.

Entre los invitados confirmados estarán los actores Andrea Pietra -protagonista, junto a Ricardo Darín, de la obra "Escenas de la Vida Conyugal"-, Peto Menahem -próximo a estrenar la película “Nada entre los dos”- y Mery del Cerro -proxima a debutar como Sra. Bucket en el musical Charlie y la Fábrica de Chocolate-.

image

Además, diran presente la periodista y conductora de programas deportivos Alina Moine y el actor, director, guionista y creador de contenido Diego Castro.

Con sus 99 años, Mirtha Legrand, la máxima diva y leyenda de la televisión argentina, y su nieta Juana Viale encabezan las icónicas e históricas “mesazas” de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana.