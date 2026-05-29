Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

El último fin de semana de mayo, la Chiqui y su nieta serán las anfitrionas de las más tradicionales comidas de la televisión argentina.
Este sábado 30 de mayo, a las 21:30 por El Trece, la legendaria actriz y conductora Mirtha Legrand -ganadora del Premio Martín Fierro a la Labor Periodística Femenina 2025- encabezará una nueva emisión de su programa con cuatro invitados muy especiales.
La Chiqui recibirá en su #mesaza a los actores Osvaldo Laport -uno de los protagonistas del musical "Billy Elliot"- y Andrea Politti -queue portagoniza la obra "HDP- Hijos de Primera"-. Además el cantante tropical Ricky Maravilla y la conductora de televisión DeniseDumas -actualmente reemplazando a Ángel de Brito en "LAM"-.
El domingo 31 de mayo -último día del mes- desde las 13:45, también por El Trece será el turno de Juana Viale quien volverá a ponerse al frente de una nueva edición de “Almorzando con Juana” con una mesa integrada por figuras vinculadas al espectáculo, el teatro y el periodismo deportivo.
Entre los invitados confirmados estarán los actores Andrea Pietra -protagonista, junto a Ricardo Darín, de la obra "Escenas de la Vida Conyugal"-, Peto Menahem -próximo a estrenar la película “Nada entre los dos”- y Mery del Cerro -proxima a debutar como Sra. Bucket en el musical Charlie y la Fábrica de Chocolate-.
Además, diran presente la periodista y conductora de programas deportivos Alina Moine y el actor, director, guionista y creador de contenido Diego Castro.
Con sus 99 años, Mirtha Legrand, la máxima diva y leyenda de la televisión argentina, y su nieta Juana Viale encabezan las icónicas e históricas “mesazas” de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana.
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