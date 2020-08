Jelinek lució un look impactante que resaltaba su figura, pero la afinación...

Este vez las críticas fueron más ácidas, especialmente las de Nacha Guevara y Karina La Princesita. La ronda de devoluciones comenzó con la palabra de Nacha, que elogió al cantante (fue un dúo: Karina Jelinek-Manu Victoria), pero criticó duramente a la famosa: “Karina me caes muy simpática, pero hoy no pegaste una. Las notitas fueron cualquiera y, además, hoy no te divertiste. Y la afinación es algo muy delicado”.

Karina La Princesita no tuvo contemplaciones a la hora de evaluar al dúo: luego de repasar todas las cuestiones técnicas en las que falló la modelo durante la performance, la cantante tropical resaltó el trabajo de Manu y antes de poner el puntaje aclaró: “Voy a subir un punto por tu partenaire”. Y le puso un 2.

Como siempre, la devolución más “picante” fue la de Moria Casán: “Kari se te adora, sos puro carisma y encantadora... Ahora, escuchame una cosa… ¿a vos te pica la ingle? ¿Te tocás, mi amor?”. “Vi que te rascabas la ingle todo el tiempo. Te acomodabas como un varón. Te la pasaste tocándote. Pensé, o le pica la ingle, o tiene alergia, o tiene un problema que cuando habla se toca”, continuó la One. Karina le respondió con su habitual inocencia: “No, me bajo esto (señalando su atuendo) porque se me subía. Pero no, por ahora no me pica”.

