Wanda Nara coqueteó a un famoso e incomodó a su pareja

La información fue revelada por Yanina Latorre, quien detalló que el gesto de Wanda tomó por sorpresa a la bailarina. “¿Saben quién le molestó? Wanda Nara”, comenzó diciendo la panelista, al contar que Flor ya venía sensibilizada porque, minutos antes, Laurita Fernández habría comentado que Nico “estaba bueno”, comentario que Flor escuchó por estar cerca.

Según Yanina, el momento de mayor tensión ocurrió cuando Wanda se acercó a la mesa donde estaba Occhiato y le realizó un gesto que Flor interpretó como una insinuación: “Wanda le tocó la rodilla, tipo de arriba”. Y agregó: “No sé si lo hizo intencional, si se hizo la boluda, o si Flor estaba paranoica”.

Embed Yanina Latorre está confirmando en SQP que la que se quiso hacer la boluda con Nico Occhiato fue Wanda:



"Flor Jazmin estaba molesta por un comentario de Laurita Fernández, pero la que le jodió fue Wanda que le tocó la rodilla a Occhiato" LAM pic.twitter.com/lJwfaoOarz — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) December 3, 2025

La situación generó un fuerte malestar en la bailarina, que estaba presente en el lugar. Quienes presenciaron la escena aseguran que la pareja se mostró incómoda después del intercambio, aunque no hubo un conflicto público. En paralelo, otra versión comenzó a circular en redes sociales: algunos usuarios señalaron —sin pruebas— que Juli Poggio habría sido la responsable del mal momento. Ante la viralización, la ex Gran Hermano salió a desmentirlo en Bondi Live.

“No sé de dónde sacaron eso. No crucé palabra en toda la noche”, aseguró Poggio. Y agregó con humor: “Solo le di un beso. No hay ninguna prueba de nada y, aparte, no me gusta. Me gusta más Flor Jazmín”.

Mientras tanto, Wanda no se pronunció sobre el episodio y Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña tampoco hicieron declaraciones públicas. Sin embargo, el gesto atribuido a Wanda ya desató la atención mediática y abrió un nuevo capítulo en la siempre agitada agenda del espectáculo argentino.