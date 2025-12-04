Marco Antonio Caponi mostró un impresionante cambio físico en sus redes sociales

“Acá con mi bb, Monik. Qué lindo es tenerte siempre, bbita. 140, próximo objetivo: llegar a las 120”, escribió, generando desconcierto inmediato. ¿Es real? ¿Se trata de un personaje? ¿O es edición? Marco ha asumido compromisos físicos intensos para sus personajes, y esta vez posó junto a su pareja, Mónica Antonópulos.

Entre los usuarios comenzaron a multiplicarse las especulaciones, insinuando que la imagen se trataba de una intervención digital con IA. Caponi, sin desmentir ni confirmar, dejó correr la ola y alimentó el misterio. Las repercusiones fueron tan amplias que en los comentarios se mezclaron la sorpresa, el humor y la incredulidad.

“¿Qué le pasó?”, “Marco Antonio Barassi”, “Me pasó como a mí, que engordé para un personaje y resultó que no soy actriz”, “¿El Fede Bal del futuro que se come a Miss Bolivia?”, “Por fin me parezco a un galán de televisión”, escribieron algunos seguidores, mientras otros insistían en que “es una máscara” o “esto es IA”.

Junto con su pareja, se sumaron algunos actores como Griselda Siciliani, quien comentó: “Arrancando la mañana furioso, dándolo todo. Ayer fue un día larguísimo y lleno de momentos únicos. ¿Me preguntan si es la vida de Lanata, la vida de Pappo? Por ahora no puedo contar nada, pero sí ver el pasado presente.”

Otro fue Darío Barassi, con quien lo compararon mucho por la apariencia física: “¿Sos m…? ¿Yo?”. Georgina Barbarossa expresó su sorpresa con emojis de shock y un corazón, y Andrea Pietra escribió junto a un emoji de corazón: “La creatividad no para”.

Finalmente, en medio de la ola de comentarios, el actor confirmó que su cambio físico no era real y que había sido generado con inteligencia artificial. En una reciente conversación en La Última Frontera, el podcast de Santi Siri y Emi Garzón, el actor explicó su mirada sobre la IA y, sin mencionarlo explícitamente, dejó claro el sentido detrás del experimento visual que había llevado a cabo.

“Si la inteligencia artificial trabaja por predicción, ¿cómo hacemos para volvernos impredecibles? Yo quiero desaparecer, desaparecer en el mejor de los sentidos: crear tanta multiplicidad de mundos posibles que no sepan dónde agarrarte.”, comentó en el programa.

El cruce entre identidad, tecnología y percepción es la clave de todo lo ocurrido: su cuerpo no cambió, lo que cambió fue la forma de mirar. Las fotos, lejos de anunciar un nuevo personaje o un riesgo para su salud, fueron parte de un gesto conceptual, una intervención artística que puso en evidencia lo maleable y fácilmente manipulable del universo digital.

