El famoso actor canadiense se casó en secreto con Min Ah, su pareja 32 años menor, siete meses después de haber blanqueado su relación en París.
Jim Carrey se casó con Min Ah en una ceremonia privada en Los Ángeles según lo confirmó un vocero del actor a la revista "People", después de que el sitio de espectáculos TMZ diera la primicia. Este es el tercer matrimonio del reconocido actor canadiense.
El “sí” llegó siete meses después de la primera aparición pública de la pareja ocurrida el 26 de febrero, en la 51ª edición de los César, en el Olympia de París, donde Carrey recibió el César de Honor y dio todo su discurso en francés. Min Ah estaba en la platea, al lado de la hija del actor, Jane Erin Carrey, y del nieto, Jackson y cuando los nombró, el público aplaudió. “Gracias a mi maravillosa familia, a mi hija Jane y a mi nieto Jackson. Los amo ahora y siempre. Gracias a mi sublime compañera, Min Ah. Te amo, Min Ah”.
Jim Carrey cerró su intervención con una cita a Percy Joseph Carrey, su padre, “el hombre más divertido que he conocido”, a quien le atribuyó “el valor del amor, la generosidad y la risa”, luego se rio de su propio francés “Casi mediocre, ¿no? Perdónenme, no hablaba francés, recién lo estoy aprendiendo. La lengua está cansada”.
La relación de Jim Carrey y Min Ah no empezó en París, en febrero de 2022 los fotografiaron saliendo de un show benéfico de comedia que organizó Judd Apatow en el Largo at the Coronet, en Los Ángeles. Pero después, casi no hubo mayores novedades,:ni declaraciones ni alfombras rojas. La revista "People" especula con que llevarían varios años conviviendo, aunque ninguno de los dos precisó el inicio de la relación.
Jim Carrey -de 64 años- nació el 17 de enero de 1962 en Newmarket, Canadá. Min Ah es actriz y artista radicada en Los Ángeles, de ascendencia coreana, tiene 32 años y nació el 13 de mayo de 1993: 32 años de diferencia.
El primer casamiento del actor fue en 1987, con Melissa Womer, ex actriz y moza del Comedy Store, el club de Los Ángeles donde Carrey hacía stand-up antes de Hollywood. Ese mismo año nació Jane. El divorcio se cerró en 1995.
El segundo matrimonio fue el 23 de septiembre de 1996, con Lauren Holly, su compañera de "Tonto y Retonto". Duró menos de un año y en el divorcio citó diferencias irreconciliables. Después vinieron relaciones públicas con Renée Zellweger, entre 1999 y 2000, y Jenny McCarthy
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