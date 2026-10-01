Jim Carrey -de 64 años- nació el 17 de enero de 1962 en Newmarket, Canadá. Min Ah es actriz y artista radicada en Los Ángeles, de ascendencia coreana, tiene 32 años y nació el 13 de mayo de 1993: 32 años de diferencia.

Las bodas de Jim

El primer casamiento del actor fue en 1987, con Melissa Womer, ex actriz y moza del Comedy Store, el club de Los Ángeles donde Carrey hacía stand-up antes de Hollywood. Ese mismo año nació Jane. El divorcio se cerró en 1995.

El segundo matrimonio fue el 23 de septiembre de 1996, con Lauren Holly, su compañera de "Tonto y Retonto". Duró menos de un año y en el divorcio citó diferencias irreconciliables. Después vinieron relaciones públicas con Renée Zellweger, entre 1999 y 2000, y Jenny McCarthy