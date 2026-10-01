Tremenda confesión de la ex de Emanuel Ortega: "Tuve tres intentos de suicidio"

EL DOLOR EN PRIMERA PERSONA

"No fue un duelo solo de separarte sino del proyecto que habíamos armado juntos. No tener tu casa, no tener tus cosas, era todos pequeños duelos que se fueron sumando, y colapsé. Yo no le hacía caso a nadie. Lo único que quería es que me dejen tranquila en la cama, con mi botellita de lo que sea para...", contó, Ana Paula, en la entrevista con Pamela David.

"Emanuel no tenía herramientas para entender lo que me estaba pasando. Mis hijos, menos. Ellos tuvieron que maternar a su propia madre. Se encontraban con que eran medios policías de la madre. Es importante acompañar, no cuestionar, no enojarte. Hubo mucha gente que se acercó y se cansó. Y un día, un amigo, me trajo el teléfono de una psiquiatra, que dio en la tecla", rememoró, Dutil, sobre el punto de inflexión que la llevó a empezar a recuperarse.