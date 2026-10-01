Tremenda confesión de la ex de Emanuel Ortega: "Tuve tres intentos de suicidio"

Ana Paula Dutil, expareja del cantante, contó todo lo que vivió por estar diez años sin un diagnóstico. "Llegué a estar tres meses en la cama. Lo único que quería era tener una botella cerca".
Ana Paula Dutil, exesposa de Emanuel ortega, contó el calvario que tuvo que atravesar por problemas en su salud mental. "Tuve una gran depresión e intenté suicidarme. Se juntó la pandemia, la separación y una mudanza internacional. Yo había estado diez años en Miami. Ese era mi lugar, mi familia, la postal que durante tanto tiempo funcionó muy bien. Creo que el combo no ayudó y lo mío fue progresivo... Solo quería dormir, irme", se sinceró, a corazón abierto, Ana Paula, modelo de alta costura, en su momento.
El referente de las pasarelas durante la década del noventa contó que atravesó toda una década sin un diagnóstico preciso sobre lo que estaba viviendo. "Necesitaba alcohol para pasar los días, para no sentir", se sinceró, Dutil -días después de que su ex se casó con Julieta Prandi-, sobre cual era su mecanismo tóxico de "escape" de su realidad.
La primera internación que tuvo Ana Paula fue en Estados Unidos, luego de que su expareja, Emanuel, tomase la decisión de llamar a una ambulancia- Fue traslada a centro de salud mental, donde permaneció tres semanas. Luego, continuó con el tratamiento, pero ya de forma ambulatoria.
"Llegué a no levantarme de la cama por mucho tiempo. Pero hay mucha gente que va a trabajar, que cocina, que cuida a sus hijos, y que está deprimida. Fue terrible estar tres meses sin levantarme. Yo ya vivía con mis dos hijos más chicos. La depresión empeoró cuando me separé de Emanuel, aunque fue una decisión de a dos".
"No fue un duelo solo de separarte sino del proyecto que habíamos armado juntos. No tener tu casa, no tener tus cosas, era todos pequeños duelos que se fueron sumando, y colapsé. Yo no le hacía caso a nadie. Lo único que quería es que me dejen tranquila en la cama, con mi botellita de lo que sea para...", contó, Ana Paula, en la entrevista con Pamela David.
"Emanuel no tenía herramientas para entender lo que me estaba pasando. Mis hijos, menos. Ellos tuvieron que maternar a su propia madre. Se encontraban con que eran medios policías de la madre. Es importante acompañar, no cuestionar, no enojarte. Hubo mucha gente que se acercó y se cansó. Y un día, un amigo, me trajo el teléfono de una psiquiatra, que dio en la tecla", rememoró, Dutil, sobre el punto de inflexión que la llevó a empezar a recuperarse.
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