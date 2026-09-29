Después de esa frase, el Chaqueño Palavecino le preguntó al dúo hacía cuánto tiempo que cantaban juntos. Ailén contestó que se habían conocido ese mismo día. Y ahí fue cuando Jimena abandonó el estudio, maravillada por el talento de la dupla.

“¡Me voy! Me voy con los soquetes rosas que la vestuarista me pidió que no muestre. Se van a cagar. ¿Cómo puede ser? ¿Hoy? No puede ser”, dijo, impactada.