“Parecen un dúo de toda la vida que está de gira”, dijo “La Cobra” antes de destacar el nivel de de la improvisada dupla
La actriz y cantante Jimena Barón parece haber encontrado un nuevo espacio para mostrar sus dotes en las artes, esta vez como parte del juado del programa “Es mi sueño” de El Trece.
Esta vez destacó la labor del dúo que conformaron Ailén Peralta y Lucas Romero, por dos motivos: el primero, la labor conjunta en la interpretación, y segundo el alto nivel de la integrante.
“Ailén, de vos estoy completamente harta y cansada. Necesito conocerte y que seas una mala mina. Me tenés cansada. No sé ni qué decirte. Te miro hasta la uña a ver si te puedo criticar algo. Tu talento y tu belleza son sofocantes”, le planteó. Y remarcó: “Parecen un dúo de toda la vida que está de gira”.
“En un mundo paralelo ustedes son Luciano Pereyra y Ángela Leiva. La rompieron”, sostuvo Barón sobre la actuación del duo.
Después de esa frase, el Chaqueño Palavecino le preguntó al dúo hacía cuánto tiempo que cantaban juntos. Ailén contestó que se habían conocido ese mismo día. Y ahí fue cuando Jimena abandonó el estudio, maravillada por el talento de la dupla.
“¡Me voy! Me voy con los soquetes rosas que la vestuarista me pidió que no muestre. Se van a cagar. ¿Cómo puede ser? ¿Hoy? No puede ser”, dijo, impactada.
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