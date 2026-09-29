Es la primera vez que Mia Perry Bowick habla de Matthew Perry, su hermano, delante de las cámaras. Psicoterapeuta licenciada, escritora y conferencista, ha dicho que tardó en sentirse lista para compartir esos recuerdos y para que se lo viera “como una persona completa, no solo como Chandler y no solo como alguien que luchó contra la adicción” y agregó “Matthew tenía un corazón hermoso y un espíritu generoso, y aun en sus momentos más oscuros podía hacerte reír y sentirte amado”.

Matthew Perry junto a su hermana, Mia Perry Bowick

La serie está dirigida por Mary Robertson, ganadora del Emmy y conocida por "Silencio en el set: El lado oscuro de la televisión infantil" (Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV) y la produce Maxine Productions, sello de Sony Pictures Television.

La propia directora de la docuserie explicó el propósito del proyecto “Matthew Perry fue uno de los genios cómicos de nuestro tiempo. A través de sus películas, su televisión, el teatro y su inolvidable interpretación de Chandler Bing, hizo reír a millones, nos conectó y nos hizo sentir un poco menos solos. También nos dio mucho más al hablar con valentía de la adicción. Sin embargo, el público solo conoció una parte de su historia. Por eso hicimos esta serie: para que las personas que lo conocieron y lo quisieron revelen a la persona detrás de la figura pública”.

Matthew Perry junto a Courteney Cox, en los últimos años y durante el exito de "Friends"

Matthew Langford Perry nació en Williamstown, Massachusetts, el 19 de agosto de 1969, y se crió entre Ottawa y Los Ángeles. Antes de "Friends" ya había trabajado en series y películas; después del sitcom sostuvo una carrera irregular en cine y televisión, con títulos como "Un impulsivo y loco amor", "Mi vecino, el asesino" y "Estudio 60 en el Sunset Strip". En 2022 publicó la autobiografía "Amigos, amantes y aquello tan terrible" (Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing), donde relató con crudeza décadas de adicción al alcohol y a los analgésicos, múltiples internaciones y el deseo de que su legado no fuera solo el de Chandler, sino el de alguien que había hablado en voz alta de la recuperación.

Una de las últimas fotos de Matthew Perry

Fue hallado sin vida en el jacuzzi de su casa de Pacific Palisades el 28 de octubre de 2023. El informe forense determinó que la causa fue “efectos agudos de ketamina”, con factores contribuyentes de ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y efectos de buprenorfina. La muerte se clasificó como accidental.

El caso judicial posterior quedó prácticamente cerrado en 2026 cuando cinco personas se declararon culpables por su rol en el suministro de ketamina. Jasveen Sangha, conocida por la fiscalía como la “Ketamine Queen”, recibió 15 años de prisión, la condena más alta del expediente, por distribuir el fármaco que, según la acusación, contribuyó a su muerte.

Este no es el primer abordaje audiovisual de la historia del actor -en 2025 Peacock estrenó "Matthew Perry Una tragedia americana"(Matthew Perry: An American Tragedy)-, pero sí el que llega con acceso directo a la familia, al archivo privado y a amigos de toda la vida.