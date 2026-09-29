Netflix estrenó el tráiler de la primera docuserie sobre el actor de "Friends", un recorrido profundo sobre su vida, carrera, éxitos y sus batallas personales.
Netflix acaba de presentar el tráiler de "El de Matthew Perry" (The One About Matthew Perry), una docuserie de tres episodios que promete el primer retrato en profundidad del actor canadiense-estadounidense que falleció el 28 de octubre de 2023, con sólo 54 años . La serie se estrenará completa el 27 de octubre, un día antes del tercer aniversario de su muerte.
El particular título hace referencia directa al clásico estilo con el que se nombraban los episodios de la serie "Friends", que comenzaban con "The One With..." o "The One About..." y resume la intención del proyecto: ir más allá de Chandler Bing el personaje que interpretaba en la exitosa ficción.
El documental -contado por familiares y amigos cercanos- intenta mostrar al Matthew Perry “generoso, gracioso, vulnerable y más grande que la vida”, junto a las batallas que libró para convertirse en el hombre detrás del ícono. “Un registro crudo de una vida vivida por completo, y de la honestidad que se convirtió en su mayor legado” explicaron los productores.
El avance combina material de su carrera como actor -incluido su trabajo en los 236 episodios de "Friends" entre 1994 y 2004- con testimonios íntimos y archivos familiares inéditos. En el clip, Mia Perry Bowick -hermana del actor-, resume el tono de la serie “Todas las grandes historias tienen comedia y tragedia, y esa fue ciertamente la historia de Matthew” y afirma que su hermano “hablaba de esa sensación de vacío o soledad que no lograba llenar”. Además, revela un dato que conmueve por su contundencia “Gastó 7 millones de dólares tratando de mantenerse sobrio. Así de en serio se tomaba su enfermedad”.
Es la primera vez que Mia Perry Bowick habla de Matthew Perry, su hermano, delante de las cámaras. Psicoterapeuta licenciada, escritora y conferencista, ha dicho que tardó en sentirse lista para compartir esos recuerdos y para que se lo viera “como una persona completa, no solo como Chandler y no solo como alguien que luchó contra la adicción” y agregó “Matthew tenía un corazón hermoso y un espíritu generoso, y aun en sus momentos más oscuros podía hacerte reír y sentirte amado”.
La serie está dirigida por Mary Robertson, ganadora del Emmy y conocida por "Silencio en el set: El lado oscuro de la televisión infantil" (Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV) y la produce Maxine Productions, sello de Sony Pictures Television.
La propia directora de la docuserie explicó el propósito del proyecto “Matthew Perry fue uno de los genios cómicos de nuestro tiempo. A través de sus películas, su televisión, el teatro y su inolvidable interpretación de Chandler Bing, hizo reír a millones, nos conectó y nos hizo sentir un poco menos solos. También nos dio mucho más al hablar con valentía de la adicción. Sin embargo, el público solo conoció una parte de su historia. Por eso hicimos esta serie: para que las personas que lo conocieron y lo quisieron revelen a la persona detrás de la figura pública”.
Matthew Langford Perry nació en Williamstown, Massachusetts, el 19 de agosto de 1969, y se crió entre Ottawa y Los Ángeles. Antes de "Friends" ya había trabajado en series y películas; después del sitcom sostuvo una carrera irregular en cine y televisión, con títulos como "Un impulsivo y loco amor", "Mi vecino, el asesino" y "Estudio 60 en el Sunset Strip". En 2022 publicó la autobiografía "Amigos, amantes y aquello tan terrible" (Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing), donde relató con crudeza décadas de adicción al alcohol y a los analgésicos, múltiples internaciones y el deseo de que su legado no fuera solo el de Chandler, sino el de alguien que había hablado en voz alta de la recuperación.
Fue hallado sin vida en el jacuzzi de su casa de Pacific Palisades el 28 de octubre de 2023. El informe forense determinó que la causa fue “efectos agudos de ketamina”, con factores contribuyentes de ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y efectos de buprenorfina. La muerte se clasificó como accidental.
El caso judicial posterior quedó prácticamente cerrado en 2026 cuando cinco personas se declararon culpables por su rol en el suministro de ketamina. Jasveen Sangha, conocida por la fiscalía como la “Ketamine Queen”, recibió 15 años de prisión, la condena más alta del expediente, por distribuir el fármaco que, según la acusación, contribuyó a su muerte.
Este no es el primer abordaje audiovisual de la historia del actor -en 2025 Peacock estrenó "Matthew Perry Una tragedia americana"(Matthew Perry: An American Tragedy)-, pero sí el que llega con acceso directo a la familia, al archivo privado y a amigos de toda la vida.
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